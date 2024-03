'Ver o Sam até onde der e correr': fãs de Sam Smith e SZA passam sufoco

Das 19h55 às 21h25 deste domingo (24), Sam Smith se apresenta no Lollapalooza 2024, em São Paulo. A partir das 21h30, SZA sobe em outro palco e fará os fãs correrem de uma apresentação para outra.

Splash conversou com fãs para entender qual será a estratégia para ir de um show a outro.

O que os fãs disseram

Alisson Bruno Chaves de Souza disse que só veio hoje pelo festival para ver SZA, mas também assistirá Sam Smith. "Andei tudo para saber mais ou menos como vou correr. Eu não vou conseguir ver a SZA de perto porque ou é um ou é outro"

Ele diz que verá o show "até onde der". "Vou ver o Sam até onde der, quando não der mais tempo eu saio correndo para ver ela [SZA]".

"Poderia, pelo menos, ter um delay de 10 minutos a 15 minutos [...] Acabar um e já começar outro é complicado."

Alisson Bruno Chaves de Souza, fã de Sam Smith e SZA

Alisson é fã de SZA, mas deu um jeito de ver o começo do show de Sam Smith Imagem: Marcelo Justo/UOL

Tatiane Castro afirma que também veio pelas duas apresentações, mas teve de escolher pelo Sam Smith. "Vim pelos dois, mas tive que escolher e vou ver o Sam Smith. Escuto muito mais Sam Smith e vou ficar por aqui", diz ela, que irá ao show da SZA, mas perderá algumas músicas enquanto vai para o outro palco.

Ela brinca e diz que faltou "empatia" do evento com o público por serem cantores que têm públicos parecidos. "Faltou uma gentileza. Faltou uma empatia de público por eles saberem que são públicos similares que conversam com o pop".

Thiago Martins e João Pedro Vieira de Souza vieram pelos dois, mas sairão em momentos diferentes para pegarem lugares bons para ver SZA. Thiago sairá na metade do show, enquanto João sairá ainda antes.

Em sua quarta edição de Lollapalooza, Thiago conta que todo ano acontece algo do tipo. "Todo Lolla [acontece isso]. Tem muito palco e muito show, então precisa organizar a programação. Como é um festival com muita atração, os headliners vão ficando para o final, então vão dando alguns conflitos. Sorte que não é no mesmo horário".