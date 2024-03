TZ da Coronel e Oruam fazem baile trap para geração digital no Lollapalooza

O trap pegou no Brasil. Vários dos novos nomes que arrastam multidões para shows e abocanham milhões de audições nas plataformas de streaming são desse subgênero do rap: MC Cabelinho, WIU, Veigh, KayBlack e Teto são alguns. Outros são TZ da Coronel e Oruam, que se apresentaram na tarde deste domingo no palco Perry's do Lollapalooza.

A dupla atraiu um público bom, com muitos jovens (o que é sempre um ótimo indício de que estamos vendo artistas que estão na linha de frente do pop).

Lollapalooza Brasil 2024: TZ e Oruam Imagem: Mariana Pekin/UOL

Se você não conhece, um breve raio-X dos dois: TZ da Coronel é o nome pelo qual ficou conhecido Matheus de Araújo Santos, hoje com 22 anos, nascido no Morro do Limão, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Como muitos de seus pares, a participação em batalhas de rimas foi o início de sua caminhada pela música.

TZ se apresentou no Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

E, como muitos de seus pares, não vê dificuldade em ir do trap ao funk. Já lançou os álbuns "É o Trem!" (2022) e "Dacoromode" (2023), este último com diversas parcerias.

Oruam é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nascido em 2001 no morro do Alemão, no Rio. É filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho, atualmente preso. É autor de hits como "Terra Prometida" (regravada por João Gomes) e fez participação em "Malvadona", de Ludmilla.

Oruam no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

A apresentação começou com o DJ Alle da Coro soltando um set de funk. Meia hora depois do horário previsto, TZ da Coronel subiu ao palco, com "Anota Placa", em que canta "Faço o que faço pra 'tá aqui / Vindo do baixo a meta é subir / Entre estilhaços parece sem fim / Ao meu redor invejam meu dim".

TZ canta em seguida seu verso em "Inefável", do Xamã. O clima é de um baile em que se dança sossegadamente. "Engana Dizendo que Ama" incentiva o coro de boa parte do público que enchia o espaço.

Veja abaixo imagens do show e o comentário de Thiago Ney

Em "Dacoromode", o grave começou a bater forte. Em "Alma", canta "Todos ao redor mas eu não vejo nada". O trap também pode ser existencialista.

E então entrou Oruam, vestindo uma camiseta com a foto do pai e a palavra "liberdade". E emendam versos da cypher (música em que cantam diversos MCs) "Poesia Acústica 13". "Horas Iguais", de WIU, sai com manha pelo vocal cheio de efeitos de Oruam.

Oruam no Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ao final, "Qual É Seu Desejo" e "Diz Aí Qual É o Plano" aqueceram a apresentação.

A dupla parecia estar bem à vontade no Lollapalooza, criando um clima de baile com faixas que convidam para a dança. Música que fala diretamente com uma geração digital, esperta e desafiadora.