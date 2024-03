Ross Lynch, do The Driver Era, conta por que beijou fã: 'Cansei da fama'

A banda The Driver Era, liderada por Ross e Rocky Lynch, fecha o palco Alternativo do Lollapalooza hoje (24). Em conversa com Splash nos bastidores do Cine Joia, os irmãos Lynch falaram do beijo que Ross deu em uma fã argentina, a sensação de ser um símbolo sexual da nova geração e da transição para o novo projeto.

Ross, que estrelou atrações da Disney como "Austin & Ally" e "Teen Beach Movie", afirma que a transição para o projeto foi algo natural. "Algumas pessoas fazem disso uma grande coisa. É uma jogada de marketing para as outras pessoas, quase. Mas eu estou aqui para fazer coisas independentemente do que as outras pessoas pensam. Só segui em frente."

Ele diz que desceu do palco do Lolla Argentina para beijar uma fã porque "cansou da fama". "Não sei. Eu estava no palco e disse: 'Quem quer um beijo?'. E sei lá, pareceu certo. Na verdade, eu estou meio cansado dessa coisa de fama. É algo muito superestimado. A ideia era me sentir livre, por isso decidi fazê-lo."

O rapaz, que se tornou um símbolo sexual da nova geração e acumula milhões de curtidas em vídeos sem camisa no TikTok, diz que não liga muito para esse status. "Isso também vai passar. Eu vou curtir enquanto posso. Estou me divertindo. [...] Vou continuar sendo eu mesmo e não foco muito nisso."

Rocky e Ross Lynch, do The Driver Era, banda que se apresenta hoje, no Lollapalooza Imagem: Tim Mosenfelder/Getty Images

Ross e Rocky se divertem com o trabalho em família, algo que fazem desde o R5, banda que compunham com outros dois irmãos e um amigo. Hoje, Ryland também faz parte da banda e Riker acompanha a turnê. "Quando estamos juntos, só damos risada. É bom ter seus irmãos por perto. É uma energia boa, maravilhosa", afirma Ross.

Para quem ainda não conhece a banda, Rocky descreve o som como algo que está "constantemente mudando". "Se você quer seguir uma banda que vai te surpreender com o som, vá checar nossas músicas", diz.