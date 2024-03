Simas exalta par com atriz trans em 'Renascer': 'Temos que avançar no tema'

Rodrigo Simas, 32, disse estar feliz com o sucesso do personagem José Venâncio em "Renascer" (Globo). Ator destacou a parceria com a atriz Gabriela Medeiros, 22, que interpreta Buba no remake.

O que disse o ator

Acho que a gente tem que avançar muito ainda (na discussão sobre pessoas trans), mas eu fico muito feliz de estar vivendo esse casal na novela. Quanto mais a gente normalize e fala sobre, vai deixando de ser uma questão

— Rodrigo Simas

Simas elogiou Gabriela. "Uma atriz maravilhosa, esforçada, jovem que tem um lindo caminho pela frente. A gente se divertiu muito fazendo a novela", disse em papo exclusivo com Splash no estande da Riachuelo no Lollapalooza 2024.

Personagem de Rodrigo Simas morre na versão original de "Renascer". "É difícil mudarem os rumos, mas vocês vão ter que assistir. O Bruno (Lupieri) mantém bastante o que o Benedito (Ruy Barbosa) escreveu, e eu acho importante. Avança um pouco nas discussões, mas a história continua sendo a mesma."

Artista opinou sobre sucesso da novela. "(Dá certo) porque fala de relações, tanto de casal como familiares. Apesar de também existirem histórias minhas, acho que muitas pessoas têm questões relacionadas a relações."