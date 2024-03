Scheila Carvalho arrasa em dia de bronze e reflete sobre 'corpo bonito'

Scheila Carvalho, 50, surgiu de biquíni, se bronzeando, e refletiu sobre o corpo nos stories do Instagram

O que aconteceu

A eterna morena do Tchan compartilhou registros do dia na beira da piscina. Scheila escolheu um biquíni preto e chapéu, e ainda levou uma taça de vinho para o momento de descanso. "Que cada minuto do nosso dia seja leve, que tudo que fizermos façamos com amor, e que Deus nos abençoe! Um ótimo FDS", escreveu.

O post ainda reuniu cliques dos cachorros da dançarina, e um vídeo mostrando a quantidade de saguis que ficam ao redor de sua casa. O projeto arquitetônico conta com um paisagismo grandioso, repleto de palmeiras e outras árvores.

Ela ainda gravou uma série de stories refletindo sobre a importância da musculação em sua vida. "Quando decidi começar a treinar com meus 18 anos foi porque eu vi uma amiga que tinha o corpo todo bonito. Eu falei: 'Quero ficar assim!'. Então eu fui nessa intenção de beleza", começou.

Não sabia o quanto isso ia me beneficiar hoje em dia. Ainda mais quando entrei pro Tchan. Nunca tive problema no joelho dançando do jeito que dancei, por que? Porque eu tinha uma estrutura muscular que me protegeu esses anos todos. Atividade física, principalmente a musculação, é fundamental, sim! É a sua independência de poder ir e vir sem precisar da ajuda das pessoas, se proteger de uma queda, Scheila Carvalho.