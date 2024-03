Roberta Miranda fica fora do São João de Campina Grande e cobra prefeito

Roberta Miranda gravou um vídeo para explicar a ausência na programação do São João de Campina Grande (PB), entre maio e junho, e cobrou o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil-PB).

Roberta afirma que Bruno havia garantido seu show na cidade, mas nenhum contrato foi assinado. A Splash, o prefeito disse por meio de sua assessoria que "todo esforço está sendo feito" para que ela possa ser garantida na festa.

O que aconteceu

A programação do São João na cidade paraibana foi liberada na última sexta-feira (22). Wesley Safadão, Xand Avião, Simone Mendes e João Gomes são alguns dos artistas anunciados.

Roberta Miranda ficou de fora, mesmo tendo sido adiantada como atração meses antes, mas de forma não oficial. A grande festa na Paraíba acontecerá de 29 de maio a 30 de junho.

Em vídeo no Instagram, ela lamentou a ausência na festa e cobrou o prefeito Bruno Cunha Lima: "Vim aqui hoje para um assunto bastante delicado, é assunto do grande São João que é Campina Grande, sobre o prefeito Bruno Cunha Lima. Estou aqui em respeito a um fã meu".

Ela diz que fãs choraram com a falta do nome na festa: "Quando abriram a grade do São João e não viram o nome da Roberta Miranda, eles ficaram tristes, choraram muito e mandaram imediatamente um recado para minha sobrinha o que estava acontecendo".

Segundo a cantora, ela já tinha comentado em programas televisivos que estaria na festa. Eles estavam esperando o nome da Roberta Miranda. Para minha surpresa também [não vi meu nome], sendo que eu fui em grandes programas de TV divulgar que estaria no São João. Por que isso? Porque o prefeito Bruno já tinha falado na imprensa que eu estaria esse ano".

Roberta Miranda também afirmou que deixou de assinar contratos nas datas da festa: "Deixei de vender essa data. Porque o artista tem uma programação. [...] Não adianta o prefeito falar para mim: 'ah, nós nos falamos via WhatsApp e você vem na rede social'. Não, eu tentei mais de 15 vezes, e vou colocar aqui quantas vezes eu tentei".

A cantora disse que contatou o prefeito de Campina Grande desde fevereiro e mostrou prints de tentativas de diálogos em vão.

Roberta Miranda divulgou prints de conversa com o prefeito de Campina Grande (PB) Imagem: Reprodução/ Instagram @robertamiranda

Roberta Miranda diz que fez 15 tentativas de contato com o prefeito de Campina Grande (PB) Imagem: Reprodução/ Instagram @robertamiranda

Tentei até a madrugada de sexta-feira falar com vossa excelência para ver o que estava acontecendo, porque eu não entendi. [...] Eu sou filha da terra. Quantos anos eu fiquei sem pisar no São João de Campina Grande? Até agradeço o senhor pelo favor que o senhor me fez e eu poder ter estado dois anos em Campina Grande, no seu maior São João do mundo. Agradeço esse favor.

Roberta Miranda

Enfim, vamos deixar isso para lá. Acho o seguinte, como o seu avô, que me amava muito e eu também tenho muito respeito por ele: a palavra de um homem é o fio do bigode, não precisa ter assinatura de contrato. A minha palavra como paraibana é a mesma coisa, por isso eu estou aqui. Não fui eu quem falhei com a palavra, não fui eu que não honrei com a palavra.

Roberta Miranda

A Splash, o prefeito Bruno Cunha Lima disse, por meio de sua assessoria, que "historicamente, por questões de mercado e agendas da classe artística, notadamente no período junino, sempre há adaptações, ajustes e anúncios-surpresa na grade de atrações".

É o caso de Roberta Miranda. Não há uma posição definitiva sobre a participação da talentosa artista do rol da programação. Muito pelo contrário. Todo esforço está sendo feito, segundo garante a Arte Produções à prefeitura, no sentido de garanti-la mais uma vez no palco do Maior São João do Mundo.

Nota da assessoria

A Arte Produções é a responsável por realizar a festa da cidade e foi escolhida em processo licitatório em 2023 com contrato até 2024. É ela quem faz a contratação dos artistas e estrutura do evento, através de uma parceria público-privada.

A reportagem tenta contato com responsáveis pelos shows e assessoria de imprensa de Roberta Miranda para confirmar se houve algum retorno e negociações. O espaço será atualizado caso haja resposta.