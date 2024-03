BBB 24: Madrugada é marcada por definição de alvos e DR entre Pitel e Nanda

A madrugada de domingo (24) na casa do BBB 24 (Globo) foi marcada por conversas sobre Paredão e uma DR entre aliadas.

Confira o resumo dos principais acontecimentos:

"Seguir o coração". Isabelle se incomodou com os comentários do grupo Fadas sobre a relação entre ela e Matteus. Ela foi pedir conselhos sobre este assunto a Davi. A dançarina disse ter medo da forma como a relação dos dois está sendo vista fora da casa e Davi a aconselhou a "continuar fazendo o que seu coração mandar."

DR de Fernanda e Pitel. Fernanda desabafou com Pitel sobre a amizade das duas ter sofrido mudanças. "Você falou algumas coisas que me incomodaram, ao ponto de me deixarem num estado de alerta. Eu falei: 'Cara, ela tá competindo comigo? É isso mesmo?', questionou a confeiteira. Fernanda também apontou sobre a aproximação de Pitel com Lucas e como ele é "insistente" em puxar conversas de jogo com ela.

Desabafo. A confeiteira também desabafou sobre suas falas na casa não serem 'brifadas'. "Eu não vim brifada pra isso, não, amiga. Eu não vim preparada para me policiar: 'Será que eu não posso falar nenhum comentário porque eles vão dizer que eu sou gordofóbica, vão dizer que eu sou preconceituosa, que eu sou racista, que isso...'. C*ralho! Ninguém me ensinou essa p*rra, não! Eu sei que não ofendi ninguém e ponto!".

Alvos definidos. Em uma conversa sobre a votação, o Gnomos decidiu que a primeira opção de voto é Matteus. Eles também definiram que Isabelle não deve ser uma segunda opção, pois Giovanna salvaria a sister em caso de empate com algum dos outros brothers do grupo.

Indicação da Líder. No mesmo papo com os Gnomos, Giovanna confirmou que Davi deve ser sua indicação direta ao 14º Paredão na noite de domingo.

