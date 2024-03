Resumo BBB 24: combinação de votos, DR entre Fernanda E Pitel, e MC Bin Laden arrependido por briga

A noite deste sábado, 23, no Big Brother Brasil 24 foi de conversas sobre votos e relacionamentos. Os brothers e sisters aproveitaram para descansar depois do festão que rolou na sexta, 22, e a prova do anjo, vencida por Pitel durante a tarde. Mas nem por isso deixaram de movimentar o jogo.

Teve DR entre as amigas Fernanda e Pitel, combinação de votos no quarto gnomo e um papo reflexivo entre MC Bin Laden, Giovanna e Leidy Elin, em que o funkeiro revelou se arrepender de ter brigado com Isabelle.

Também rolou Davi perguntando quem é Fernanda Montenegro, os novos monstros, Matteus e Isabelle, tendo que acordar de madrugada para interpretar a rainha e o bobo da corte e a sister amazonense pedindo conselhos à Davi sobre Matteus.

Amigas também têm DR

Fernanda puxou Pitel para uma DR entre amigas na varanda e disse que não quer competir com a alagoana. "Porque se eu for escolher competir nesse jogo, eu quero que você se f***! E não é isso que eu quero, porque eu te amo. Então, eu prefiro eu me f***", afirmou. Pitel, por sua vez, disse que não tem a intenção de competir com a amiga e nem quer prejudicá-la no jogo.

Elas conversaram, principalmente, sobre o episódio da mala do Poder do Falso, na trolagem do invasor. Na ocasião, as duas encontraram a mala que conferia o Poder Falso e, após tirar par ou ímpar, Pitel ficou com o "poder". Elas combinaram de não contar para ninguém sobre o que sabiam, mas Pitel acabou falando como se fosse a responsável por encontrar o colar, o que magoou Fernanda.

Durante o papo, Fernanda também expôs sua falta de confiança em Lucas Henrique e alertou a assistente social quanto a ele. Para a niteroiense, o brother só se aproximou de Pitel porque os camarotes com quem mais andava saíram e Leidy, de quem era próximo, teve atitudes que poderiam queimá-la no jogo.

"Sobra quem? A pessoa que ele queria desde o começo do jogo e não estava conseguindo. Ele está incansavelmente investindo em você", afirma Fernanda.

Quarto gnomo decide votar no Matteus

Antes de dormir, os gnomers Fernanda, Giovanna, Leidy, Lucas Henrique, MC Bin Laden e Pitel conversaram sobre o próximo paredão. Lucas opinou que Matteus deve usar o Poder Curinga, adquirido por ele no Perde e Ganha dessa semana, antes de os participantes começarem a votar. O gaúcho poderá tirar um dos emparedados da Prova Bate e Volta e, na opinião deles, seria Isabelle.

Eles decidiram, então, votar em Matteus no confessionário ou, como segunda opção, em Alane. A líder, Giovanna, ficou de votar no Davi.

Autoanálise

Em um papo reflexivo com Giovanna e Leidy, MC Bin Laden confessou que se arrepende de ter brigado com Isabelle. "Acho ela muito imparcial sobre muitas situações", disse. "Mas eu acho que ela levava muito a culpa pelos outros", afirmou. Leidy concordou: "não pode cobrar dela uma coisa que é dele (Davi)".

"Eu até entendi a situação dela ter votado em mim, mas eu não soube chegar para trocar uma ideia com ela da forma que eu deveria", continuou o funkeiro. Os três concordaram que a amazonense é imparcial demais no jogo.

No mesmo papo sincerão com as sisters, Bin Laden disse que se sentiu muito sozinho na casa após a saída de Rodriguinho. Ele afirmou que sentiu vontade de chorar - algo que não é comum para ele.

Quem é Fernanda Montenegro?

Em mais um episódio de "em que mundo vive Davi?", o baiano demonstrou não conhecer a atriz Fernanda Montenegro. "Será que um artista chega a ganhar 1 milhão para gravar uma novela?", perguntou o brother, em uma conversa descontraída no jardim.

"Acho que sim (...) Os grandes! Tu acha que a Fernanda Montenegro ganha quanto para fazer uma novela?", disse Alane. Foi então que ele respondeu: "quem é essa?"

Alane e Beatriz riram da situação e explicaram ao brother. "É tipo a maior atriz brasileira, uma senhora já. Ela é incrível. Tu sabe quem é sim, só não está se lembrando". "É, eu não tô sabendo pelo nome, mas acho que se eu ver eu conheço", disse Davi.

Medo do julgamento

Isabelle foi pedir conselhos ao Davi sobre sua relação com Matteus. "Minha pergunta pra você é se, talvez, sem querer, eu esteja transparecendo algo que as pessoas aqui estão percebendo e eu não, porque sempre tive muito cuidado com isso. Sempre me preocupei muito com minha imagem", disse a amazonense.

Na festa de ontem, Alane disse para Isabelle e Matteus que torcia por um beijo entre os dois e imaginava que o Brasil inteiro estava esperando pelo mesmo. Ao Davi, a amazonense disse estar receosa quanto a um possível julgamento do público, já que Matteus se envolveu com outra sister - Deniziane, que já foi eliminada - antes. Ela garantiu que não vê o gaúcho de forma romântica.

"Não quero me meter, dar uma opinião numa situação como essa. Estamos na reta final e qualquer deslize é fatal, eu não quero deslizar", disse Davi. O baiano, no entanto, tranquilizou a sister dizendo que se ela sente que não está flertando com Matteus, ela não deve se preocupar com julgamentos. "Às vezes, a gente tem que fazer o que o coração manda", disse.