Raquele diz não ter sido chamada para o Domingão: 'Convite não chegou'

Raquele, a 13ª eliminada do BBB 24 (Globo), disse não ter sido convidada para participar do Domingão com Huck, na Globo. Os últimos eliminados do reality tiveram participações na atração dominical.

O que aconteceu

Raquele disse que, ao contrário de outros ex-participantes do BBB 24, como Yasmin Brunet e Rodriguinho, ela não foi convidada para participar do programa. A doceira deu a declaração nas redes sociais neste domingo (24).

Estava vendo o quadro do Luciano Huck e tem bastante gente perguntando... Para deixar claro aqui para vocês: eu não fui convidada para participar do programa. Por mais que no final ficou parecendo que eu não quis ir, na verdade, o convite não chegou para mim.

Raquele

Raquele continuou e disse que participará, caso seja convidada futuramente: "Não deixei de ir porque eu não quis, é porque eu realmente não fui convidada. Então, Luciano Huck, quando a proposta surgir e o convite chegar, claro, óbvio, certeza que vai ser um prazer fazer parte do programa".

A ex-BBB também pontuou ter ficado desconfortável com as críticas de que ela teria sido 'planta' no reality. "Jogo é jogo, eu estou aqui fora, eu sou um ser humano e tenho sentimentos."

No programa deste domingo (24), Luciano Huck se desculpou com Raquele.

Desculpe pelas brincadeiras, Raquele. Se quiser um dia vir participar [do programa], será muito bem-vinda aqui neste palco. Desejo boa sorte para você e muita luz no seu caminho. Luciano Huck

Splash tentou contato com a Globo para conseguir um posicionamento e entender o porquê de Raquele não ter sido convidada para o programa, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue em aberto.

