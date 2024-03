'Quis imitar outra edição', diz Matteus sobre Leidy jogar roupas na piscina

Matteus criticou Leidy Elin em conversa com Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Matteus conversava com Davi na academia e lembrou quando Leidy jogou as roupas do brother na piscina.

Matteus: "A Leidy... esse negócio que ela fez contigo não tem explicação, para início de conversa. Foi feio. Tem tantas outras formas de aparecer no jogo do que pegar tuas roupas e jogar dentro d'água... Tinha uma hora que tu tinha colocado a tua roupa limpinha, tinha lavado todas as roupas".

Matteus: "Isso é forma de aparecer? Isso é uma falta de respeito sem tamanho! E outra coisa: ela quis imitar a outra, da outra edição do programa. Seja original! Ela está sendo ela mesma ou está imitando os outros aqui?".

Mais tarde, os brothers voltaram a comentar o assunto com Alane e Davi afirmou que o episódio ficou marcado para ele.

Davi: O que a Leidy fez comigo eu nunca vou esquecer. Até na minha vida lá fora eu vou lembrar disso. Isso deve ter repercutido lá fora de alguma forma... Nunca vou esquecer disso. Ela pode até ter esquecido, mas eu não vou. Aquilo, para mim, foi humilhante. Tive que descer na piscina para pegar as minhas roupas. E ela olhando na minha cara e dizendo: 'Me bata'".

