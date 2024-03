PM prende trio e recupera mais de 30 celulares furtados no Lollapalooza

A Polícia Militar de São Paulo prendeu quatro pessoas suspeitas de cometerem furtos durante o Lollapalooza Brasil 2024.

O que aconteceu

Dois homens, de 32 e 34 anos, e uma mulher de 22 foram presos em flagrante na madrugada de hoje após furtarem mais de 30 celulares no festival. Uma outra mulher, de 23, suspeita de participação no crime conseguiu fugir. Ela usava uma identidade falsa e até o momento não foi capturada. As informações são da SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Segundo a SSP, uma das vítimas furtadas pelas duas mulheres foi agredida. O homem, ao tentar recuperar o celular, levou um soco no nariz. A vítima procurou os policiais, que usaram a geolocalização do aparelho dele para encontrar as suspeitas. Junto com os criminosos, foi apreendida uma mochila com 32 celulares dentro e os suspeitos foram detidos.

Alguns dos celulares recuperados eram de alto valor, chegando a custar R$ 9.000. Três foram devolvidos às vítimas. Um carregador portátil também foi apreendido.

Outro homem de 27 anos também foi preso. Ele é suspeito de furtar uma corrente de ouro avaliada em R$ 1.000 de um homem que também estava no Lollapalooza. Apesar da prisão, a gargantilha não foi recuperada, porque outros comparsas do preso fugiram com o acessório.

O suspeito já tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e furtos. Com ele, os agentes apreenderam R$ 820 e um aparelho celular —não foi informado se era dele ou furtado.

O trio preso pelo furto de celulares foi encaminhado ao 11º DP de Santo Amaro. Eles vão responder por furto, roubo e falsa identidade. O suspeito de furtar a corrente de ouro foi conduzido ao 1º DP da Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista, onde o caso foi registrado como furto.

Foragido preso

Na última sexta-feira (22), a PM prendeu um homem procurado pela Justiça por envolvimento em casos de violência doméstica. Ele foi detido enquanto curtia o festival.

Os agentes também apreenderam com o homem uma máquina de cartão, um celular e R$ 610 em dinheiro físico.

A SSP montou um esquema de segurança para o festival e recomenda atenção dos participantes. "A orientação é guardar celulares e carteiras em locais protegidos, evitando, por exemplo, bolsos de trás", afirma a secretaria.

O Lollapalooza reúne shows de grandes estrelas brasileiras e internacionais. O festival teve início na sexta e termina neste domingo (24).