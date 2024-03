Péricles 'vende' hambúrguer e defende pagode entre atrações do Lolla

No vídeo acima, o sambista paulista Péricles, 54, defendeu a presença do pagode entre as atrações do Lollapalooza 2024. O line-up da edição não conta com músicos do gênero.

O que disse Péricles

É válido (inserir o pagode). Hoje, também é super válida a inserção do funk, do rock e do samba, por meio de artistas como Marcelo D2. Péricles

Artista convidou dois fãs para cantar a clássica música do BigMac no estande do McDonald's. Na sequência, trouxe "Até que Durou", um de seus sucessos.

A função de festivais como o Lolla é quebrar barreiras, mostrar novidades para outros públicos. Eles valem muito. Péricles

Em janeiro, Péricles foi uma das atrações do Festival de Verão, evento realizado em Salvador. Na época, ele afirmou que prefere não lançar novas músicas durante o Carnaval.