Oruam sobre camiseta com rosto de Marcinho VP: 'Apenas filho com saudades'

O rapper Oruam disse que a camiseta com o rosto de seu pai, o presidiário Marcinho VP, foi manifestação da saudades que sente de seu genitor.

O que aconteceu

"Apenas um grito de um filho com saudades do pai", escreveu Oruam ao postar fotos de sua apresentação no Lollapalooza Brasil neste domingo (24).

Durante show no Lolla, o rapper chamou a atenção ao usar uma camiseta com o rosto do pai e a palavra "liberdade" escrita logo abaixo. Marcinho VP foi preso em 2006 por envolvimento com o tráfico de drogas e é apontado como membro da alta cúpula do Comando Vermelho. Na época, Oruam, cujo nome de registro é Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, tinha 5 anos. O artista começou a fazer sucesso em 2021 e costuma fazer homenagens ao pai.

Em dezembro, Oruam compartilhou com os seguidores que tatuou o rosto do pai do lado esquerdo do peito. O músico, que tem todo lado esquerdo do peito tatuado, também tatuou o rosto de seu "tio" Elias Maluco — condenado pela morte do jornalista Tim Lopes e encontrado morto no presídio federal de Catanduvas (PR), em 2020— na barriga.

Apesar de defender o pai nas redes sociais, Oruam ressalta que não "tem nada a ver" com os crimes cometidos por seu genitor. Ainda, o rapper afirma que Marcinho VP "é o melhor pai do mundo" e que costuma visitá-lo na cadeia, no Paraná.

Vou visitar meu pai e ele fica todo bobo. Ele fala que os policiais lá falam de mim para ele, que fui para a casa do Neymar. Imagina para ele. Ele sofreu pra c*****, tá lá, pagando por tudo o que ele fez. Ninguém pode falar nada. É meu pai. Vagabundo fala vários bagulhos, querendo 'denegrir' minha imagem por causa dele. O bagulho que ele fez foi ele que fez, não tenho nada a ver com isso. Eu bombei não falando nada com meu pai, bombei com a minha música, sozinho.

-- Oruam em entrevista ao podcast PodPah

Quem é Marcinho VP?

Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, está detido em um presídio de segurança máxima de Catanduvas (PR). Ele é apontado como líder máximo do Comando Vermelho e, mesmo preso, mantém influência dentro da organização criminosa que atua principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro.

Preso há mais de duas décadas, VP mantém influência e poder na alta cúpula do Comando Vermelho. Em 2023, ele deu ordem para trocar a cúpula da organização criminosa nas ruas do Rio, conforme investigação da Polícia Civil obtida pelo UOL.

Marcinho VP estaria descontente com as decisões tomadas por outros traficantes do CV. A defesa dele alega que essas acusações são "levianas".