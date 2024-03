'Pior do ano': novela problemática com Regina Duarte entra na Globoplay

A novela "Desejos de Mulher" (Globo) chega nesta segunda-feira (25) ao catálogo do Globoplay. Protagonizada por Regina Duarte e Gloria Pires, essa será a primeira vez que a produção de 2002 poderá ser vista novamente.

Qual é a história de 'Desejos de Mulher'?

Com o intuito de reunir novamente as protagonistas de "Vale Tudo" (Globo), grande sucesso de 1988, Regina Duarte e Gloria Pires viviam Andréa e Júlia, as irmãs protagonistas de "Desejos de Mulher". A primeira é uma grande estilista; a segunda, uma jornalista que abandonou a profissão para cuidar exclusivamente da família.

Logo no início do folhetim, a irmã mais velha descobre, através da mais nova, que é filha adotiva de seus pais. Isso mexe com a vida de Andréa que, ao decorrer da história, tem conhecimento que é irmã de sangue de Selma (Alessandra Negrini), sua assistente e grande vilã da história.

Enquanto isso, Júlia precisa livrar seu marido da cadeia. Para isso, ela se alia a Chico (Eduardo Moscovis), para descobrir toda a verdade por trás dessa prisão que ela acredita ser injusta. No decorrer da novela, Júlia descobre que o esposo é culpado e se apaixona pelo jornalista que a ajudou na investigação.

Expectativas não atingidas

"Desejos de Mulher" entrou no ar três meses antes do previsto. "As Filhas da Mãe", novela anterior do horário, foi considerada um fracasso de audiência no horário, sendo encurtada.

Euclydes Marinho, autor da novela, relembra no livro "Autores, Histórias da Teledramaturgia" sobre a informação: "Eu peguei o horário caído de 'As Filhas da Mãe'. Eu ia estrear no fim de abril de 2002, mas quatro meses antes, no final de dezembro, o Mário Lúcio Vaz, diretor artístico da Globo na época, me chamou: 'Vamos ter que estrear daqui a uns 25 dias'. Eu estava começando a escrever os capítulos, ainda não tinha nenhum pronto.

No 1º capítulo, "Desejos de Mulher" não superou as expectativas. A estreia marcou 29 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados do Ibope. Nada muito diferente dos 28 de média de "As Filhas da Mãe'.

Um dos motivos apontados na época foi o apagão que atingiu vários estados do Brasil no dia da estreia de "Desejos de Mulher". Segundo informações da Folha na época, na capital paulista o apagão parou até mesmo os serviços de transporte público, dificultando o retorno de muitos trabalhadores para casa.

Além da baixa audiência, que não foi recuperada após o primeiro capítulo, "Desejos de Mulher" foi um fracasso, como relembra Euclydes Marinho no livro: "'Desejos de Mulher' foi considerada a pior novela do ano por toda a imprensa do Rio de Janeiro e São Paulo'.

Euclydes Marinho, que em 1999 havia escrito "Andando nas Nuvens" para o horário das 7, retornava ao ar três anos depois com uma nova história. Em entrevista ao livro "Autores, Histórias da Teledramaturgia", o autor confessou que não estava em um bom momento para escrever uma novela: "Eu não estava em condições de entrar em campo. Emocionalmente, afetivamente, eu atravessava um momento confuso. Estava me separando, morando em um hotel. Minha vida estava uma confusão quando me disseram que eu teria que estrear a novela três meses antes do previsto".

O roteirista admite que a novela virou uma grande bagunça: "Eu mexia na trama todo dia. A cada capítulo, a novela tinha uma cara. Ficou algo completamente louco. Os personagens não tinham pé nem cabeça, faziam uma coisa a cada dia. Eu tentei de tudo. Se me falassem que daria certo botar um elefante plantando bananeira, eu botaria. Foi uma maluquice muito, muito estressante".

Insatisfação de Gloria Pires

Em depoimento ao livro "40 Anos de Glória", a atriz revelou que esperava que "Desejos de Mulher" fosse um trabalho marcante como "Vale Tudo": "Com o tempo, a frustração artística surgiu. Esperei e desejei demais daquele reencontro com a Regina Duarte e o Dennis Carvalho. Achei que teríamos grandes cenas como em 'Vale Tudo'. Mas nada aconteceu".

Gloria acredita que as expectativas do público não foram atingidas: "Júlia foi frustrante, mas não chegou a ser um trabalho desprezível. Ganhei bons momentos e cenas legais. Só não correspondeu às minhas expectativas e, acredito, que nem as do público.