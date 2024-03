'Não me importo com o Brasil', diz Fernanda desabafando com Pitel

Fernanda desabafou com Pitel sobre a amizade das duas ter sofrido mudanças nos últimos dias no BBB 24. Além de apontar a aproximação entre Pitel e Buda, Fernanda diz que não quer competir com a amiga.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Pitel disse que não tinha conversado muito com a amiga neste sábado (23). Depois disso, as duas sentaram e Fernanda desabafou sobre a relação.

Fernanda: "Você falou algumas coisas que me incomodaram, ao ponto de me deixarem num estado de alerta. Eu falei: 'Cara, ela tá competindo comigo? É isso mesmo?'. Eu sei da minha importância de ganhar, assim como eu sei da sua e de todo mundo. Mas se você não tá competindo comigo, isso não importa, porque a gente vai ganhar junto. E era assim pra mim"

Fernanda: "Óbvio que a gente tem uma coisa fora de jogo. Eu não encaro você como competidora aqui, encaro você como uma amiga. Como uma amiga verdadeira. Porque a gente tá vivendo a mesma experiência, sob a mesma pressão. A gente conseguiu criar um laço de afinidade, de zelo, de cuidado que a gente não vai ter. E coisa que eu não tenho lá fora mais há muito tempo. Então você tem uma importância pra mim muito maior. (...) Eu escolhi não competir com você nesse jogo. O Brasil pode me chamar de imbecil, mas eu escolhi"

Fernanda: "Ele (Lucas) é insistente em puxar jogo com você. Ele é insistente. (...) Ele tá incansavelmente investindo mais em você ao longo dos dias. (...) Você se beneficiou mais uma vez com o colar. Você conseguiu reforçar sua segunda dose de ser a favorita. Na casa, não me importo nada com o Brasil nesse ponto. Não depende de mim"

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 76647 votos 11,17% Alane 2,90% Beatriz 37,01% Davi 23,93% Fernanda 0,90% Giovanna 0,92% Giovanna Pitel 12,84% Isabelle 0,39% Leidy Elin 0,20% Lucas Henrique 9,13% Matteus 0,63% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 76647 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash