Mel Maia curte namorado português e ganha elogios ao posar de biquíni no RJ

Mel Maia, 19, está curtindo o namorado português, João Maria Pereira, 18, no Rio de Janeiro e compartilhou uma sequência de fotos no Instagram.

O que aconteceu

Sempre ativa nas redes sociais, Mel Maia tem mostrado a visita do namorado português, com direito a poses na praia, beijos e até um amanhecer preguiçoso com um gatinho entre eles. As imagens foram bastante elogiadas pelos seguidores da atriz.

"Musa", "simplesmente maravilhosa, impecável" e "essa mulher é a mais linda do planeta Terra", foram alguns elogios recebidos por internautas. "Meu Deus, mô", escreveu o namorado João Maria com três emojis de olhos apaixonados.

A atriz ainda revelou que está sendo cobrada por seus seguidores em relação a seus penteados, já que ela tem aparecido frequentemente com os cabelos presos, e explicou que está tentando fazer a transição capilar pela terceira vez. "Como sou uma pessoa preguiçosa, faço um penteadinho aqui".

O casal já tinha passado um fim de semana juntos em Cabo Frio, na região dos Lagos no Rio de Janeiro. Na quinta-feira (21), João Maria postou vídeo surfando: "Primeiro dia de surf no Rio", disse na legenda.

"Bem carioca, o gajo. [...] Te amo, vidoca", comentou Mel Maia no vídeo.

Mel Maia e João Maria Imagem: Reprodução/ Instagram @melissamelmaia