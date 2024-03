MC Livinho faz tributo a Michael Jackson em show no Lollapalooza 2024

MC Livinho prestou uma homenagem a Michael Jackson durante sua apresentação no último dia de Lollapalooza Brasil 2024, neste domingo (24).

O que aconteceu

Livinho iniciou o show dançando e interagindo com a imagem do astro do pop mostrado em um telão. Ele cantou alguns hits ao se apresentar no palco Perry's by Johnnie Walker.

O cantor, usando um figurino semelhante ao usado por Michael Jackson, fez diversas coreografias ao lado de um time de bailarinos. Ele ainda chamou o sósia do astro, Rodrigo Teaser para performar ao seu lado.

Em entrevista a Splash, ele conta que até se sente elogiado quando os fãs pedem que ele deixe o funk e use seu alcance vocal para explorar outros gêneros musicais, mas também vê preconceito nesses comentários: "Eu não quero só que falem: o Livinho é diferente. Quero que falem também de outros artistas que virão, que já estão aqui. É legal ser reconhecido assim, mas eu gostaria que fosse mais abrangente".

Eu creio que no nosso movimento também tem outros que têm grande talento, que tocam instrumentos. Só que o funk é desvalorizado por pessoas leigas que não sabem se aprofundar na cultura. MC Livinho

Nos ensaios para o tributo, ele até aprendeu o moonwalk com Rodrigo Teaser, o cover mais famoso de Michael Jackson no Brasil. "Com certeza vamos mostrar o nosso melhor em cima daquele palco. Para marcar essa geração e para que o meu filho e os meus fãs sempre vejam. Que eu seja uma referência boa a ser seguida por moleques periféricos por todo o nosso país. E mostrar as minhas referências, também", conta.

O Livinho homenageando o Michael Jackson pic.twitter.com/9gSWuAw4ei -- Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) March 24, 2024

LIVINHO ARTISTA DEMAIS



pic.twitter.com/NTgUtFChWM -- carlinhos sagrado profano ? (@carlinhossonza) March 24, 2024

esse livinho eh um gostoso pic.twitter.com/TPqXm87stb -- ??c??d? (@lacerda) March 24, 2024