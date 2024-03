Lollapalooza 2024: confira o look dos artistas que tocaram no último dia

O Lollapalooza Brasil 2024 se encerra neste domingo (24) no terceiro e último dia do evento. Os artistas que tocaram no festival usaram looks diversos e ousados.

Nothing But Thieves

Lollapalooza 2024: Nothing But Thieves se apresentou neste domingo (24) Imagem: Carolina Demper/Divulgação

Rael

Lollapalooza 2024: Rael se apresentou no Palco Alternativo Imagem: Nathalia/Divulgação

TZ

TZ se apresentou no Lollapalooza Brasil 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Oruam

Oruam no Lollapalooza 2024 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Braza

A banda Braza se apresentou neste domingo (24) no Lollapalooza 2024 Imagem: Camila Cara/Divulgação

Benzie

Lollapalooza 2024: Benzie se apresentou neste domingo (24) Imagem: Carolina Demper/Divulgação

Hungria

Lollapalooza 2024: Hungria se apresentou neste domingo (24) Imagem: Carolina Demper/Divulgação

Dayglow

Dayglow no Lollapalooza 2024 Imagem: Camila Cara/Divulgação

MC Daniel