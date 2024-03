Lollapalloza vira matinê de rock adolescente do bom com Nothing But Thieves

A banda inglesa Nothing But Thieves fez o show mais cheio do palco da cerveja na tarde deste domingo. Em sua segunda passagem pelo Brasil, o grupo chegou com moral alta diante do público que cantava a maioria das letras.

Apesar de parecerem adolescentes, a banda tem mais de 10 anos de estrada e cinco álbuns lançados. O público nos intervalos das músicas gritava o nome do cantor Conor Mason, de 31 anos, vocalista com carisma e bela amplitude nos médios e agudos.

Fãs seguram cartazes pedindo turnês do Nothing But Thieves, no Lollapalooza Imagem: Divulgação

Ele lembra Chris Cornell (Soundgarden) e Scott Weiland (Stone Temple Pilots), nos timbres mais altos, e até Jeff Buckley, artistas que também servem como referência do som do Nothing But Thieves, um grunge mais limpinho e pop do que os originais dos anos 1990.

Show do Nothing But Thives no último dia do Lollapalooza, domingo (24) Imagem: Divulgação

O palco lotado de fãs deu o tom: nem sempre o que está nas timelines de geral é o que vai agradar ao público, especialmente ao mais novinho. Ponto para o Lolla por entender essa demanda. Nesta tarde de domingo o palco Bud virou uma matinê de rock adolescente do bom.

Veja abaixo comentário da DJ e jornalista Claudia Assef

Hits como "Impossible", "Particles" e "Sorry" foram os mais aplaudidos, mas, no geral, a banda saiu do palco com mais pedidos "come to Brazil" do que nunca.