Léo Santana reúne Ivete, Iza e mais cantoras em BH; veja fotos e bastidores

Léo Santana, 35, fez neste sábado (23), no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, a gravação do DVD "Léo & Elas". O especial reuniu o cantor com diversas cantoras brasileiras, como Ivete Sangalo, Iza, Ana Castela e a dupla Maiara & Maraisa, para um público de 40 mil pessoas.

O que é o projeto

"Léo & Elas" é um projeto audiovisual documentado idealizado por Léo Santana. Ao se apresentar ao lado de importantes artistas do mercado nacional, ele procurou enaltecer o valor das mulheres através da música.

"É um trabalho que tem como meta mostrar e comprovar ainda mais os principais ritmos genuinamente brasileiros, fortalecendo a cultura e proporcionando aos fãs um momento diferente, marcante e único. Estive ao lado de mulheres poderosas, de diferentes formas, que representam a cultura e a música do Brasil e, ao mesmo tempo, do mundo." Léo Santana

Veja cenas exclusivas de ensaios e bastidores de "Léo & Elas"

O cantor convocou artistas de relevância e de diferentes estilos musicais para acompanhá-lo. Participam da gravação Ivete Sangalo, Ana Castela, Iza, Simone Mendes, Mari Fernandez e Maiara & Maraisa.

Léo Santana e Ana Castela em show no Mineirão, em Belo Horizonte Imagem: Francisco Dumont/UOL

O repertório do especial "Léo & Elas" foi parcialmente composto por músicas inéditas que incorporam mais de 10 ritmos musicais. Entre eles, o cantor destaca o afrobeat, trap, samba, sertanejo e arrocha.

É uma data inesquecível para mim, pois é mais uma grande conquista e mais um momento histórico da minha carreira. Preparamos tudo com muito carinho e cuidado em cada detalhe para surpreender e encantar os meus fãs e admiradores. Leo Santana

Veja mais fotos de "Léo & Elas"

Léo Santana cantou com a dupla Maiara e Maraisa em show no Mineirão Imagem: Francisco Dumont/UOL

Léo Santana e Mari Fernandez em show no Mineirão, em Belo Horizonte Imagem: Francisco Dumont/UOL

Léo Santana e Iza em show no Mineirão, em Belo Horizonte Imagem: Francisco Dumont/UOL

Léo Santana e Lore Improta em show no Mineirão, em Belo Horizonte Imagem: Francisco Dumont/UOL

Léo Santana em show no estádio Mineirão neste sábado (23) Imagem: Victor Mascarenhas/UOL

Fãs em show de Léo Santana no estádio Mineirão, em Belo Horizonte Imagem: Victor Mascarenhas/UOL

Léo Santana em show no estádio Mineirão neste sábado (23) Imagem: Victor Mascarenhas/UOL

Fãs em show de Léo Santana no estádio Mineirão, em Belo Horizonte Imagem: Victor Mascarenhas/UOL

Léo Santana em show no estádio Mineirão neste sábado (23) Imagem: Victor Mascarenhas/UOL

Show de Léo Santana no estádio Mineirão, em Belo Horizonte Imagem: Victor Mascarenhas/UOL