Leidy Elin afirma que está em seu limite no BBB 24: 'Surtei muito'

Leidy Elin confessou a Giovanna e MC Bin Laden que surtou no BBB 24. Ela disse que foi ao confessionário e pediu ajuda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Leidy Elin disse que quer ir logo ao Paredão, porque não aguenta mais a convivência na casa.

Leidy: "Por mim, eu bato no Paredão, porque se eu voltar eu volto com sangue nos olhos. E se eu for, vou me virar. Eu surtei. Surtei, surtei, surtei, surtei muito. Eu surtei dentro daquele confessionário, eu surtei. Surtei de falar pra chamar uma pessoa superior. Eu surtei. Foi assim. Pra mim, eu cheguei no meu limite. Eu já tô no meu limite. São pessoas que a gente convive mais do que com a nossa família. Mais do que com quem tem um filho. Nem mãe convive tanto com filho como a gente tá convivendo agora. (...) Me incomoda muito não ter harmonia. Ficar um olhando de cara feia pro outro e ter que aturar não sei quanto tempo. Acho isso horrível. Gente que não consegue separar jogo de vida"

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Raquele, quem é o favorito ao prêmio milionário? Resultado parcial Total de 76557 votos 11,18% Alane 2,90% Beatriz 37,03% Davi 23,87% Fernanda 0,90% Giovanna 0,92% Giovanna Pitel 12,85% Isabelle 0,39% Leidy Elin 0,20% Lucas Henrique 9,14% Matteus 0,63% MC Bin Laden Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 76557 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash