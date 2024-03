Filho de Simone Mendes reage a 'crush' da mãe por Cauã Reymond: 'Que isso?'

Henry, 8, filho de Simone Mendes, 39, não reagiu muito bem ao saber do "crush" de sua mãe por Cauã Reymond, 43.

O que aconteceu

Simone foi uma das convidadas do Domingão com Huck (Globo) de hoje (24). No programa, ela reviu um vídeo no qual diz que casaria com Cauã — que também participava da atração.

No vídeo, gravado para seu canal do YouTube ao lado do marido, Kaká Diniz, 38, Simone brinca sobre "crushes" por famosos: "Com o Cauã Reymond eu caso. A gente namora, faz um rolo..."

Henry, que estava na plateia, deixou claro que não gostou da brincadeira: "Que isso, mãe?"

Kaká, que estava ao lado do filho, comentou: "Ele me disse assim: 'Pai, quero entender que brincadeira é essa com a minha mãe'. Mas o Cauã é bonito mesmo, a gente não pode fazer nada!"

Simone explicou o contexto do vídeo: "Eu fiz para o meu canal com meu marido. Aí ele tinha que falar quem achava bonita, e eu falava quem achava bonito. E colocaram três [opções], para você deu!"