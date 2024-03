Giovanna Lancellotti sensualiza de biquíni fio-dental em viagem à Tailândia

Giovanna Lancellotti, 30, compartilhou fotos de um ensaio durante viagem à Tailândia.

O que aconteceu

Atriz posou de biquíni fio-dental e ganhou elogios dos fãs no Instagram. "É muito gata", escreveu um seguidor. "Linda", postou outro.

Famosa está viajando pelo país asiático com Gabriel David, seu noivo. Inclusive o pedido de casamento aconteceu por lá.

Ela compartilhou a novidade no feed de seu perifl no Instagram, com um carrossel de fotos do pedido e das alianças. "Uma nova etapa em nossas vidas. Com amor, GG."

Os dois estão em viagem romântica desde o início desta semana, compartilhando diversos momentos da aventura, que começou na Ilha Phuket, seguindo para o famoso arquipélago Ko Hong.