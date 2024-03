Frigideira pega fogo no BBB 24 e deixa brothers assustados

Davi e MC Bin Laden estavam cozinhando quando uma frigideira pegou fogo no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Davi cozinhava na cozinha da Xepa, enquanto Bin preparava uma refeição na cozinha Vip. Enquanto isso, Beatriz, Alane e Matteus conversavam na mesa. Os brothers estavam distraídos quando a panela que o cantor usava pegou fogo.

Davi: "Ei, pegou fogo! Pegou fogo!".

Alane: "Meu Deus!".

Beatriz: "Eita peste!".

Davi correu para pegar a frigideira, enquanto Bin desligou o fogão. Davi colocou a frigideira na pia e ligou a torneira, apagando a chama, enquanto todos ainda continuavam em choque.

Alane: "Como isso aconteceu?".

Matteus: "O óleo".

Alane: "O óleo sozinho pegou fogo?".

Matteus: "Sim. Estava numa temperatura muito alta, entrou em combustão".

A equipe de Davi reforçou que essa não é a maneira indicada para apagar fogo causado por óleo quente. "Acredito que na hora do desespero, Davi acabou fazendo o que pensou na hora, sem se preocupar com as consequências", escreveram. Eles ainda apontaram que a forma certa seria usar uma toalha ou pano molhado sobre a panela.

Sobre esse ocorrido: sabemos que a forma que o Davi tentou conter o fogo NÃO É A CORRETA. Acredito que na hora do desespero, Davi acabou fazendo o que pensou na hora, sem se preocupar com as consequências. Trouxe aqui o passo a passo de uma das maneiras mais recomendadas pelos… https://t.co/TEKL2LdFvP -- Davi Brito 🚗 (@davibritof) March 24, 2024

