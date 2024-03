Kate Middleton fez sozinha discurso sobre câncer: 'Escreveu cada palavra'

Tudo o que foi dito no discurso da princesa de Gales, Kate Middleton, 42, anunciando diagnóstico de câncer e tratamento com quimioterapia foi feito por ela mesma. É o que afirma uma fonte da revista People.

O que aconteceu

Kate divulgou o vídeo na tarde da última sexta-feira (22) após semanas de especulação sobre seu "desaparecimento" de eventos públicos. Ela anunciou na ocasião a descoberta de câncer após cirurgia em janeiro.

Uma fonte da revista People garantiu que as palavras foram ditas com sinceridade: "Ela mesma escreveu cada palavra". O discurso foi filmado na quarta-feira (21), dois dias antes de ter ido ao ar.

Uma segunda fonte confirmou o protagonismo no discurso: "Ela mesma escreveu as palavras, as entregou pessoalmente e quis decidir quando seria a hora certa para chegar ao mundo com esta notícia".

A escolha da data foi estratégica, Kate quis esperar o momento perfeito para a revelação pública de que tinha câncer. Tudo girou em torno do que seria melhor para os filhos de Middleton: George, Louis e Charlotte.

A esposa de William só iria falar publicamente sobre o diagnóstico quando ela e a família estivessem confortáveis para isso. Logo, a data também foi pensada para ter a certeza que seus filhos tivessem o máximo de privacidade e não precisassem lidar com qualquer tipo de assédio.

A última sexta-feira foi o primeiro dia das férias escolares dos três herdeiros por conta da Páscoa. As aulas serão retomadas apenas em meados de abril, o que facilitará a vida da família para permanecer longe de toda a repercussão e esperar o assunto "esfriar" um pouco.

Kate Middleton revela diagnóstico

Após muitas especulações, Kate Middleton veio a público para revelar que foi diagnosticada com um câncer. O tipo não foi revelado por ela, e segundo a equipe da família real, essa informação continuará em sigilo.

Na gravação, a esposa de William explicou que o diagnóstico foi dado após a cirurgia abdominal a que ela foi submetida em janeiro. A princesa agora tem passado por um "ciclo preventivo de quimioterapia".