'Perereca quer dormir': famosos assumem terem preguiça de fazer sexo

Nicole Bahls, 38, confidenciou não fazer a "linha esforçada" na cama por reprovar loucuras exageradas na hora de curtir o sexo.

"Como a gente é visto como sex symbol, as pessoas acham que você vai virar de ponta-cabeça, e eu não faço a linha muito esforçada não. Eu gosto de sentir, faço o negócio acontecer, mas eu também não gosto de muita performance. Tem que ser gostoso, mas não sou da linha muito exagerada", contou ela, ao podcast Surubaum.

Outras celebridades também já revelaram que não são do time mil loucuras na hora H. Alguns nomes até já assumiram terem preguiça de sexo. Confira:

"Perereca quer dormir"

Casada há 20 anos com Mico Freitas, Kelly Key deu detalhes de sua vida sexual com o marido em papo sobre "verdade que ninguém conta sobre relacionamentos longos". Em seu canal de youtube, ela provou não ter papas na língua ao assumir ter preguiça de transar.

Eu tenho preguiça. Mas não tem nada a ver como ele. Tem a ver com a minha preguiça. Às vezes a gente trabalha, chega cansado. Ah (respira fundo), minha perereca quer dormir (risos).

Kelly Key

Após ouvir o companheiro dizer que não tem tempo ruim para sexo, a cantora explicou que tomar a iniciativa para transar lhe faz cogitar largar a ideia. "Começar o negócio me dá uma preguiça. Depois o negócio fica bom, aí rola um trabalho de anos na peça...".

Kelly Key não esconde que o sexo não está entre as prioridades Imagem: Reprodução

"Tem que tomar banho"

Stepan Nercessian, 70, também integra o time dos famosos que sentem preguiça de transar. Casado há 36 anos com Desirée, o ator confessou há pouco tempo que não fazia sexo há um bom tempo.

"Um dos motivos que o casal se separa é por não querer mais transar. Estou nessa fase há muito tempo. Não tem mais. Dá muito trabalho, tem que tomar banho, se preparar...", afirmou ele, em entrevista ao podcast Papagaio Falante.

Stepan Nercessian vive fase de preguiça para o sexo Imagem: Reprodução / TV Globo

"Depois que começa fica uma delícia"

Deborah Secco, 44, já teve uma fase na vida em que não se empolgava com a intimidade. Em 2018, ela explicou ao jornal "O Globo" que se considerava uma mulher "preguiçosa" e isso a reflete até mesmo no sexo.

"Me acusaram de ter dito que a mulher é obrigada a transar com o marido mesmo sem vontade, fui chamada de machista. O que falei é que sou preguiçosa para malhar, acordar cedo, levar minha filha ao colégio e até para fazer sexo às vezes. Meu conselho para mulheres casadas e preguiçosas como eu é: "Faça sexo com seu marido". Depois que começa fica uma delícia. É só esse start. Tenho pressão baixa e fico prostrada na cama, isso me faz mal. Não só para fazer sexo. Ninguém é obrigada a nada, meu amor", afirmou.

Deborah Secco não faz mistério sobre a sua vida sexual Imagem: Reprodução/Instagram

"Maior preguiça de fu..."

Enquanto Pedro Scooby estava confinado no BBB 22 (Globo), Luana Piovani, sua ex-mulher, teve a 1ª temporada da série Luana é de Lua reexibida no E! Entertainment. Ela mostrou detalhes da sua vida como mãe, atriz, contato com amigos e falou, sim, da vida sexual.

Sobre as minhas fantasias, tenho quase todas. Ah, não, a fantasia sexual do lugar público, essa eu não topo. Fantasia voyeur tenho. Fantasia homossexual tenho. Não só eu com uma mulher por que preciso de virilidade, mas sei lá um ménage, tenho. Masoquismo, na verdade, gosto de ser dominada, mas não gosto de sentir dor, eu não tenho uma relação boa com a dor. Tem algum jeito bonito de chamar suruba? Orgia, tenho. Tenho todas essas, mas nunca realizei nenhuma.

Luana Piovani

Sem papas na língua, a atriz relatou que as pessoas têm uma imagem equivocada sobre como enxerga a vida sexual. "As pessoas têm uma fantasia a meu respeito, de que sou um furor sexual e não é, eu sou uma super preguiçosa. Eu tenho a maior preguiça de fu***".

Luana Piovani diz que pessoas tem visão deturpada sobre sua vida sexual Imagem: Divulgação

"Tenho preguiça"

Mariano, 37, abriu o jogo sobre a vida sexual em A Fazenda 12 (Record) e revelou que não curte transar pela manhã. Jojo Todynho iniciou o tema dizendo que curte sexo todo dia e não dorme brigada com nenhum companheiro. Raissa Barbosa e Mateus Carrieri entraram na brincadeira dizendo que sexo pela manhã é bom.

O cantor sertanejo, no entanto, declarou não fazer parte do time que curte intimidade logo cedo. "Não gosto de manhã não, tenho preguiça", disparou.