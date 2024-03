Novo visual, publis: esposas de Davi e Lucas faturam fora do BBB 24

O BBB 24 (Globo) ainda tem pouco mais de 20 dias pela frente, mas fora da casa, ele já começou a render para Mani Rego e Camila Moura, respectivamente as esposas de Davi e Lucas, ainda confinados no programa.

Milhões nas redes sociais e publicidade

Aumento no número de seguidores. Com as participações de Davi e Lucas no programa, as duas ganharam muitos seguidores nas redes sociais, ultrapassando a casa dos milhões no Instagram.

Enquanto Mani soma 1,5 milhões, Camila Moura tem 2,9 milhões. Os números são superiores a maioria dos participantes Pipoca da edição 0 inclusive, aos de Lucas, que é seguido por 190 mil pessoas.

Visual. As duas mudaram o visual e passaram a aparecer nas redes com novos cabelos e novas roupas.

Publicidade. Com os seguidores em alta, tanto Mani quanto Camila tem estrelado campanhas de publicidades de marcas variadas nas redes.

Pautas sociais. As duas também têm usado o alcance para falar sobre questões sociais. Enquanto Mani já discutiu o etarismo (após receber comentários negativos sobre a diferença de idade dela e Davi), Camila falou recentemente sobre mostrar sua força para mulheres que tenham passado por situações parecidas com a sua.

Camila sugeriu nas redes que o casamento com Lucas chegou ao fim após a aproximação dele com Pitel dentro do jogo.

Aparições públicas. Tanto Camila quanto Mani têm sido tietadas em aparições públicas. Camila recentemente mostrou em suas redes um encontro com os ex-BBB's Marcus e Deniziane.

