DJ e produtor Zhu mostra destreza e habilidade para tocar em grandes palcos

O americano ZHU já foi apontado como o próximo Daft Punk por algum redator empolgado do "New York Observer". Nem tanto. Mas o DJ e produtor de 34 anos é um talento da house music com destreza e habilidade para preencher, sozinho, palcos de grandes festivais, como fez no Lolla.

Ele canta boa parte das músicas sobre bases melódicas e chiques. Tem uma voz afinada e se porta como um DJ de grandes arenas, se comunicando com o público, cantando e dançando no palco.

Steven Zhu começou a carreira em 2014 e logo no início seguiu os passos do Daft Punk, preferindo se manter anônimo. Seu álbum de estreia, "Generationwhy", foi lançado em em 2016, ano em que ele "aconteceu" tocando no encerramento do festival Coachella.

O DJ produtor e cantor Zhu no palco do Lollapalooza 2024 Imagem: Divulgação

Deu pra ver que sua popularidade chegou até o Brasil, já que boa parte do público dançou cantando algumas faixas de seu autoria, como "Cocaine Model" e "Settle for Less", a última do set. Se não virou o próximo Daft Punk com certeza fez a jus à fonte.