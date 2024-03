Da odontologia ao rap: quem é MC Luanna, que teve show 'cortado' no Lolla?

MC Luanna, 29, teve show interrompido neste sábado (23) no Lollapalooza 2024. Após atraso no início da apresentação, artista deixou o palco após cantar por 20 minutos.

Equipe de MC afirmou que organização do Lollapalooza cometeu erro. "Por problemas técnicos do próprio evento — eles mesmos atrasaram o início do nosso show —, simplesmente cortaram tudo sem dar explicações para nossa equipe", afirmaram em contato com Splash.

Quem é MC Luanna

Baiana, artista mora no Jardim Boa Vista, zona oeste de São Paulo, desde criança. Compositora, ela investe na carreira de rapper desde 2020.

Cantora fez curso técnico de saúde bucal e começou a trabalhar com odontologia aos 18 anos. Ela apostou na carreira ao ver o sucesso do amigo Dfideliz, nome artístico de Felipe Micaela, segundo reportagem divulgada pela Agência Mural em 2023.

No começo tinha essa ideia de compor letras e vender, ser compositora porque cantar não era para mim. Mas aí não tinha como, acho que só eu conseguia colocar verdade na minha letra, naquilo que eu queria passar. Então, decidi fazer um teste (cantando)

MC Luanna, ao site da produtora KondZilla

Cantora possui mais de 1,6 milhão de ouvintes mensais no Spotify. O single "Kit Rosa" (2020) e o álbum "Maldita" (2022) estão entre os principais albúns de sua carreira.