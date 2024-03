'Transar com outro para esquecer o ex' e mais conselhos que são uma furada

Não há regra para amor e sexo. As duas coisas podem caminhar lado a lado, ou podem ser separadas de acordo com você, com o seu par ou com o casal. Ainda assim, não faltam conselhos.

Porém, não existe uma fórmula definitiva que envolva tudo isso e, portanto, ignorar formas padronizadas de vivenciá-los é a melhor opção. A seguir, veja alguns conselhos que você não precisa seguir à risca na hora de amar (e transar):

"Transar com outra pessoa é bom para esquecer do(a) ex"

Transar para esquecer um(a) ex nem sempre pode ser uma boa pedida. O ideal é vivenciar a perda, o luto da separação, superar e resgatar a autoestima. Quando estamos bem, o universo conspira a nosso favor e nos prepara para novas experiências. Transar para esquecer o(a) ex pode machucar emocionalmente e fazer com que nenhum dos dois tenha uma relação prazerosa.

"Sexo com amor é mais gostoso"

Não é bem assim. O sexo com amor é uma experiência altamente gratificante, mas existem momentos da vida em que não estamos em um relacionamento afetivo e nossas necessidades fisiológicas e eróticas continuam presentes, daí o sexo pelo sexo acontece. Aproveite!

"O amor é o mais importante"

Sim, o respeito, a admiração e o amor com o parceiro é a base para o casal funcionar em harmonia. No entanto, o sexo não precisa - nem deve - ser excluído da conta. Ao contrário: atrelar a relação sexual como parte dos sentimentos de afeto com o outro trará benefícios aos dois. Quando a gente gosta de alguém, a troca emocional e carnal é mais plena. Além disso, a confiança também é um componente importante.

"Sexo é essencial em um relacionamento"

Em um relacionamento amoroso, o sexo costuma ser uma consequência natural. Não à toa. No momento em que duas pessoas decidem se entregar e viver intensamente a intimidade física, vivenciam uma sexualidade de qualidade, pois se tornam mais íntimos e mais cúmplices. Mas o sexo pode ser somente um dos pilares do relacionamento, e não o elo mais definitivo sobre a saúde da relação. A importância do sexo no relacionamento varia de casal para casal.

"Tente apimentar a relação"

Se o relacionamento esfriou, buscar um meio para aquecer a relação pode, sim, ser uma boa pedida. Apesar disso, antes de chegar a este estágio é bom ouvir um outro conselho: dialogue. Converse com o(a) parceiro(a) e pontue o que tem sido problemático sentimentalmente para vocês dois. A intimidade e a cumplicidade são fundamentais para uma entrega sem barreiras.

Fonte: Rosley Salino, sexóloga

*Com matéria publicada em 16/11/2018