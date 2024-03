'Clima de festival': peitos livres viram moda em último dia de Lolla

Os looks já viraram uma atração a parte em todas as edições do Lollapalooza. Neste domingo, 24, transparência e confiança reinaram entre o público.

O que aconteceu

Fernanda, 27, escolheu o festival para deixar a vergonha de lado e curtir os shows com uma blusa transparente, que deixou o seio a mostra. "Tenho vários looks ousados que fico com vergonha de usar no dia a dia, mas ai chega o Lolla e crio coragem."

Sobre os possíveis olhares indiscretos do público, Fernanda disse não se importar e defendeu a liberdade dos corpos femininos. "Eu realmente não uso sutiã. Acho que peito é peito e, quem olhar pro meu, vai ter que olhar também de todos os caras sem camisa que aparecerem."

Carolina, 24, também foi uma adepta da transparência combinada com a tendência do mamilo livre. "O clima de festival é esse! Você vê outras mulheres usando e se sente inspirada a usar também. Não senti nenhum assédio e, mesmo se tirar a blusa, vou me sentir super confortável."

As mulheres não foram as únicas a explorar essa tendência no Lollapalooza. Klinger, 24, apostou em um vestido de redinha que deixou sua cueca a mostra. No entanto, o rapaz teve uma experiência diferente e disse que percebeu encaradas e até pessoas apontando para seu look.