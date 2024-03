Carlinhos Maia compra fazenda de R$ 15 milhões em Alagoas; veja imagens

Carlinhos Maia, 32, comprou uma fazenda por R$ 15 milhões.

O que aconteceu

Propriedade fica em Alagoas e tem piscina, vários quartos e área de lazer completa. A cidade exata, no entanto, a assessoria do influenciadora manteve em segredo.

Ele mostrou detalhes do local por meio de vídeo publicado no Instagram. "Eu vou mostrar a fazendo sem nenhuma modificação. Do jeito que a gente tinha comprado ela. Óbvio que agora está toda a equipe lá, vendo tudo. Vai mudar muita coisa", disse o famoso.

Fazenda será palco do reality show Casa da Barra. A atração virtual é sucesso nas redes sociais.