BBB 24: Matteus faz promessa com Davi: 'Pular na piscina sem roupa'

Matteus se juntou a Davi numa promessa um tanto exótica: os dois combinaram de pular quase nus na piscina se completarem 93 dias no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Davi, que está na mira da Líder Giovanna essa semana, prometeu pular nu na piscina caso volte de mais um Paredão. Matteus se juntou ao colega na promessa.

Matteus: "Se eu fechar 93 dias de programa - nada mais é do que, faltando uma semana para terminar o programa -, eu vou pular com o Davi na piscina praticamente sem nenhuma roupa. Só com a mão no 'tareco'"

Alane: "Tô vendo vocês prometendo porque dá engajamento. Mas se funcionar eu aceito!"

Davi: "Aí tá a gente no Paredão um dia, chega o Tadeu e fala: 'E aí, Davi, você tem uma promessa pra cumprir hoje'"

Matteus: "Mas não pode mostrar nada, Deus o livre. Tem muita criança olhando. O cara tem que respeitar também as pessoas"

