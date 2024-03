A história do casal que morou 'escondido' na Disney por mais de 15 anos

Ir para a Disney é o sonho de muitas pessoas. Mas você já imaginou como seria dormir e acordar vendo o castelo da Bela Adormecida ou personagens como Mickey e Pateta? Essa foi a realidade de um casal por mais de 15 anos. Eles só não contaram pra ninguém de fora da empresa de entretenimento.

Owen e Dolly Pope faziam exibições de cavalos pela Califórnia e moravam em uma van de apenas 9 metros. Em 1950, Happer Goff assistiu a uma apresentação do casal e recomendou que Walt Disney também assistisse ao show. Na época, Disney e seu irmão Roy perceberam que para colocar animais entre as atrações do parque que viriam a inaugurar, precisariam de um aconselhamento profissional.

Assim, após assistirem a uma apresentação, em 1952, os irmãos contrataram os Pope. O casal então se mudou para o Walt Disney Studio, em Burbank, e ficou alojado no local durante três anos. Neste período, Owen construiu baias para os cavalos dos irmãos Roy e Walt Disney, que o visitavam para falar sobre os planos do novo parque que seria inaugurado.

Foi então que em 17 de julho de 1955, três dias antes da inauguração da Disneylândia, Walt Disney convidou Owen e Dolly Pope para morar no local. Eles se mudaram para uma casa de fazenda que estava localizada no fundo de Frontierland e que parecia apenas fazer parte do cenário.

Casa dos Pope, na Disneylândia Imagem: Reprodução/Reddit

Mesmo com centenas de visitantes passando pelo parque todos os dias, os Pope moraram no local "escondidos" das vistas das pessoas até 1971, quando se mudaram para a Flórida para gerenciar parte da abertura do Walt Disney World Resort. Owen e Dolly trabalharam no local até se aposentar.

A casa dos dois está dentro do parque até hoje, mas foi transferida para outra local, já que a atração Star Wars: Galaxy's Edge foi construída no espaço.