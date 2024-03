Pitel vence Prova do Anjo e está imune do 14º Paredão do BBB 24

Pitel venceu a Prova do Anjo deste sábado (23) no BBB 24 (Globo) e estará imune no 14º Paredão do programa. Em uma disputa que envolvia rapidez, atenção e agilidade, ela fez o melhor tempo e ganhou a prova.

Como foi a prova

Dessa vez, todos participaram da disputa, sendo que cada brother sorteou a ordem que iria competir. A prova consistia em um circuito, que se iniciava quando o competidor apertasse um botão.

Na primeira etapa, os participantes deveriam montar um quebra-cabeça, com peças escondidas pelo ambiente. Na segunda etapa, eles precisavam encontrar 3 latinhas e colocá-las em um expositor.

Na terceira etapa, o objetivo era encontrar 4 garrafas e colocá-las também em um expositor. Na sequência, eles deveriam deixar o último ambiente e apertar o botão.

Venceria a prova quem completasse o circuito em menor tempo. Alane, Davi, Bia e Isabelle foram desclassificados por erros em alguma das etapas da prova. O melhor tempo foi o de Pitel, com e minutos e 32 segundos. Segundo Tadeu, ela superou até o desempenho dos dummies nos testes.

Desta vez, o poder do Anjo estará limitado a sua própria imunização, não podendo imunizar também um colega da edição. Para o almoço do Anjo, Pitel escolheu Fernanda, Giovanna e Leidy.

