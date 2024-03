Exótica, moderna e 'pé na terra': casa vaso de flor é atração nos EUA

Uma casa em formato de vaso de flor gigante transformou a pacata Burley, uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes no estado americano de Idaho, em um destino turístico.

Mas não são apenas os visitantes que passam de carro pelo local que podem apreciar a paisagem única: a propriedade, um mix de exterior exótico com interior moderno e elegante, recebe hóspedes que pagam cerca de R$ 1.024 por noite para dormir lá.

Imagem: Reprodução/Airbnb

O imóvel de 7,3 metros de altura foi construído com fundos do projeto Airbnb OMG Fund, uma iniciativa da plataforma — onde ela está disponível para aluguel — que ofereceu no final de 2022 um incentivo de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil na cotação atual) para aspirantes a designers e arquitetos construírem suas ideias mais criativas.

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

Na ocasião, 100 projetos de 20 países foram selecionados para receber o prêmio. Com o dinheiro, saiu do papel a "Flower Pot", como a casa foi batizada. "Minha mãe teve esta ideia de que ela queria criar uma fazenda de flores. Ela nunca plantou flores, mas sempre achou que seria muito legal e teve esta ideia na época em que descobriu o Airbnb OMG Fund", explicou a anfitriã Whitney Hansen à emissora de tevê local KMVT, filiada da rede CBS.

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

Após meses de pesquisas tentando encontrar o time de obras que encararia o desafio, a dupla de mãe e filha viu os trabalhos se iniciarem em abril de 2023 com a ajuda do carpinteiro e mestre de obras Riley MacButch. Em dezembro, elas começaram a receber os primeiros visitantes.

Que se hospeda no vaso pode curtir não só a acomodação excêntrica, mas os arredores no meio da fazenda de flores sazonais.

Aliás, a anfitriã avisa nas redes sociais que este é um ambiente rural, então espere sujar os sapatos na terra. No entanto, há outros lados positivos na experiência, como curtir o pôr do sol e o amanhecer na hidromassagem da área externa.

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

O vaso de flor foi pensado para receber dois hóspedes por vez em seu quarto no mezanino, mas acomoda até quatro pessoas graças ao sofá-cama na sala.

"Queríamos que, ao entrar, a pessoa estivesse quase em um vaso de flores [mesmo], mas com um interior bem moderno e temperamental". O objetivo era oferecer aos visitantes a chance de se desconectar do mundo e aproveitar a companhia um do outro.

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

"Achamos que isso é algo que falta para tanta gente, pois vivemos ocupados. Então, ter tempo para apenas curtir as pessoas com quem estamos é muito importante", acredita.

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

Apesar de estar localizada em um destino rural, a "Flower Pot" oferece confortos contemporâneos como aquecedores e ar condicionado, wi-fi, refrigerador, cafeteira, fogão de indução (sem forno) e micro-ondas na cozinha, chuveiro em cascata no banheiro e área de jantar externa com fogueira.

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

Conheça mais detalhes da curiosa acomodação:

Imagem: Reprodução/Airbnb

Imagem: Reprodução/Airbnb

Interessados em se hospedar podem fazer orçamentos, reservas e tirar dúvidas com a anfitriã na página da "Flower Pot" no Airbnb.