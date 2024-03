Vanessa Rozan: 'Produtores de conteúdo também têm culpa por Sephora kids'

Meninas entre 8 e 12 anos que mostram para seus milhões de seguidores compras de maquiagem e uma rotina de "skincare" que envolve até produtos para retardar o envelhecimento da pele. As chamadas "Sephora kids" são o tema do episódio deste sábado (23/03) do Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa.

Para a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan, produtores de conteúdo do ramo da beleza também têm culpa pelo fenômeno, marcado por vídeos gravados em lojas da marca Sephora nos EUA, em que crianças aparecem comprando até cremes "rejuvenescedores".

"Talvez, essas crianças de 8 a 12 anos estejam consumindo o conteúdo de meninas que têm por volta de 17, 20, 23 anos e que também mostram um monte de passos de maquiagem e skincare que, para a idade delas, não precisa", diz Vanessa.

Quem produz conteúdo tem uma baita responsabilidade de entender para quem está produzindo conteúdo e comunicar bem o que está falando para que não vire uma coisa ampla. Nem toda rotina de sinkcare é para todo mundo. Vanessa Rozan

Às terças e sábados, Vanessa vai desvendar trends das redes sociais, testar produtos, mostrar opções mais baratas de produtos gringos queridinhos —os "dupes"—, além de levantar debates importantes no formato "maquia e fala". Sempre em vídeos curtos, com muita informação e bom humor.