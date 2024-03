Tulipa Ruiz promete 'paredão de hits' em sua estreia no Lollapalooza

Tulipa Ruiz pisa no Autódromo de Interlagos pelo Lollapalooza neste sábado (23) pela primeira vez. Ela figura as paradas de sucesso desde 2010, quando iniciou sua carreira com o lançamento de "Efêmera". O álbum conta com singles como "Só sei dançar com você" e a faixa que leva o mesmo nome do disco.



Desde então, ela foi indicada a diversas premiações, incluindo o Grammy Latino com seu trabalho mais recente, "Habilidades Extraordinárias". Filha do jornalista Luiz Chagas, ela não se deslumbra com a atenção que já recebeu da Academia.

Eu tenho uma grande sorte de ser filha dele. Cresci lendo as críticas culturais que ele fazia. Isso fez com que eu nunca me deslumbrasse, nem com crítica e nem com superelogios. Tulipa Ruiz

Para ela, sua presença no Lolla representa um momento muito especial: "Eu acho muito especial participar de um festival que foi criado por um músico". A primeira edição do festival foi idealizada por Perry Farrell, da banda Jane's Adiction. "Fico feliz de estar no line-up como uma autora, uma artista mulher."

A programação de seu show vai fazer jus a todos os anos que ela não esteve no festival. O foco, naturalmente, será o disco mais recente, com o qual ela está em turnê pelo país.

Nossa base será o 'Habilidades Extraordinárias', mas vamos dar atenção aos outros hits. Estou descrevendo o show do Lolla como um paredão de hits. Paredão da Tulipa. Tulipa Ruiz

Ela promete que as faixas que fizeram o Brasil conhecer seu nome não estarão de fora. "Quando a gente tira, a galera reclama, né?", brinca. Tulipa sobe no palco do Lolla com a banda que descreve como power trio (trio poderoso), formado por Gustavo Ruiz, seu irmão, na guitarra, Gabriel "Bubu" Mayall no baixo e Samuel Fraga na baterista.

'Efêmera' e 'Só sei dançar com você' somam muito bem com a minha banda. Apesar de tocarmos sempre, a gente adora tocar. Tulipa Ruiz

Tulipa Ruiz se apresenta no Palco Budweiser do Lollapalooza, hoje (23), a partir das 13h05.