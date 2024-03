Theo Becker revela se aceitaria lutar contra Dado Dolabella e faz proposta

Os fãs das lutas entre famosos já podem riscar o embate entre Theo Becker e Dado Dolabella da lista dos sonhos, pelo menos por enquanto. O cantor descartou a possibilidade de enfrentar o ex de Wanessa Camargo no ringue.

O que aconteceu

Dado Dolabella citou como opções para uma luta Theo Becker, João Gordo e o chef Henrique Fogaça. O papo aconteceu durante o Fofocalizando (SBT), após uma reunião do cantor com o diretor do Fight Music Show, evento de luta com celebridades.

Tenho tantas tretas do passado... João Gordo, Theo Becker... Outro que gostaria de desafiar é o chef [Henrique] Fogaça, Dado Dolabella.

Theo Becker fez pouco caso após seu nome ser citado, e revelou que não aceitaria o convite para uma luta com Dado. Em entrevista para a Quem, o cantor avaliou as atitudes mais recentes de Dolabella.

[Ele está] Misturando a causa do veganismo e desafiando qualquer um que lhe tire do ostracismo, explicou Becker.

Theo Becker protagonizou umas das brigas mais famosas de "A Fazenda" contra Jonathan Haagensen Imagem: Reprodução/Record TV

O ex-peão de 'A Fazenda' também explicou que o valor oferecido pelo evento não é interessante. Recentemente, Kléber Bambam foi nocauteado por Popó e alegou ter faturado cerca de R$ 6 milhões.

Disseram que o valor concreto é 50 mil. Isso ganho por mês e espero não ter de me humilhar por uma quantia dessas, que só quem está desesperado aceitaria. Pagando acima de R$ 1,5 milhão, estou dentro. E mostro para Dado que na mão nem preciso treinar muito para nocauteá-lo facilmente, Theo Becker.

O cantor ainda lembrou que a luta em si não seria realmente um problema, já que treina desde 2001. "Essa luta só acontece comigo, então quem é a estrela maior? Estou amando estar longe da mídia. Para eu aceitar, tem que ser algo que vá mudar a minha vida e de meus filhos para melhor", argumentou.

Ainda na entrevista, Becker surpreendeu ao propor um desafio beneficente nas quadras de tênis, esporte ao qual se dedica atualmente. "Me agrada muito mais a ideia desafiar o Guga Kuerten para arrecadar alimentos para alguma instituição. Se está todo mundo desafiando, desafio o Guga para um jogo beneficente. Sou fã do Guga", falou.