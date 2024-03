Tadeu reage a Isabelle realizando Prova do Anjo: 'Destruindo nosso cenário'

Enquanto Isabelle realizava a Prova do Anjo do sábado (23), Tadeu Schmidt reagiu à dançarina procurando os objetos do circuito.

O que aconteceu

Ao entrar no primeiro ambiente de prova, Isabelle começou a procurar as peças do quebra-cabeça que precisava ser montado e acabou soltando algumas gavetas do lugar.

Tadeu Schmidt comentou. "Quebrou a gaveta, meu Deus".

Enquanto Isabelle tirava outa gaveta do lugar, o apresentador continuou. "Não quebra o nosso cenário, meu Deus do céu."

Isabelle ainda tirou mais algumas portas do lugar no terceiro ambiente. "Cunhã destruindo nosso cenário. Meu Deus. Cunhã, tenha mais delicadeza, menina".

Apesar de tudo, ela não montou o quebra-cabeça da primeira etapa de forma correta e foi desclassificada.

Isabelle se empolgou um pouco demais durante a prova. Tadeu e deu um alerta sobre o cenário usado para a dinâmica.



O que você achou?



Reprodução/Globoplay



#bbb24 pic.twitter.com/Td8imKmiqA -- Splash UOL (@Splash_UOL) March 23, 2024

