Sonso, planta ou grande jogador? Matteus divide opiniões no BBB 24

Com uma trajetória linear de "bom moço" e sua aproximação com Davi, Matteus tem crescido dentro do jogo do BBB 24 (Globo), defendeu Chico Barney no Central Splash de ontem (22).

"Matteus é sonso, tem uma carinha de bom moço e tal", avaliou o comentarista. "Mas é o cara com o posicionamento mais firme do BBB. Ele e a Isabelle bancaram uma briga que não era deles; bancaram estender uma mão ao Davi no momento mais difícil dele no jogo".

Segundo Chico, Matteus construiu sua amizade com o baiano desde que estava com Deniziane, mesmo a sister não gostando dele. "Ele, humanamente, sempre teve um posicionamento e nunca se importou com julgamento alheio. Dou muito valor a isso, acho muito importante em um programa como o Big Brother. Por isso, ele é um cara que só cresce".

O comentarista ainda disse que Matteus defende bem seus posicionamento e não é "Maria vai com as outras", diferente do que alguns de seus rivais dizem. "É um menino de ouro", concluiu.

Lucas Pasin, que também participava do programa, concordou, mas disse que o brother "só não é planta" por estar ao lado de Davi. "Não vejo movimentação relevante do Matteus dentro do jogo. Inclusive, para mim, ele é o mais fraco das Fadas e poderia ser um dos próximos eliminados", avaliou.

