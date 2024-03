Sindicato manda carta a Globo após dança charme no Domingão e cita 'erros'

Nesta semana o SPDRJ (Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro) enviou uma carta à TV Globo, ao apresentador Luciano Huck e à diretora-geral Clarissa Lopes citando o que seriam erros na representação da dança charme no Domingão.

De acordo com os profissionais, a dança não foi representada de forma ideal ao não refletir "adequadamente os verdadeiros elementos que caracterizam o Charme — desde a música e vestimenta até a essência da dança e seu impacto cultural".

O que aconteceu

No programa do dia 10 de março, o Domingão fez o Baile de Charme na estreia do quadro Dança dos Famosos para a temporada 2024. Foi a primeira vez que o estilo musical, sucesso carioca, integrou o quadro de dança.

Carta destaca oo que seriam os erros do programa ao retratar a dança: "Apesar da apresentação do quadro ter sido realizada com empenho, ele não representou a dança CHARME, tendo em vista o que foi exibido, não se traduz o que se reconhece como CHARME".

Dentre os equívocos, estão o figurino e a música utilizada: "O figurino utilizado não representa a comunidade 'charmeira', a movimentação não possuía a linguagem da dança charme, tampouco a música do grande artista Buchecha representa o CHARME".

Nas redes sociais, o sindicado esclareceu o porquê direcionou a carta à Rede Globo, Huck e a Clarissa Lopes: "Nossa intenção é ressaltar a importância da representação autêntica e respeitosa da dança Charme, uma expressão cultural rica e vital para muitos em nossa comunidade".

A dança Charme, com suas raízes profundas no Rio de Janeiro, é mais do que movimento; é história, cultura e identidade. A apresentação no programa, apesar de bem-intencionada, não refletiu adequadamente os verdadeiros elementos que caracterizam o Charme — desde a música e vestimenta até a essência da dança e seu impacto cultural. Estamos buscando uma oportunidade de esclarecimento sobre essa cultura tão rica, tanto para o público em geral quanto para a equipe criativa do programa, para evitar a disseminação equivocada de uma cultura que lutou por mais de 30 anos por reconhecimento. Sindicado dos Profissionais de Dança do Estado do Rio de Janeiro

A carta ainda destaca que o charme surgiu nos anos 80 e conta com quatro elementos: a música, a vestimenta, o comportamento pacífico; e a dança.

Splash fez contato com a TV Globo para saber se a emissora tomou conhecimento da carta e se faria alguma retratação, explicação detalhada sobre o estilo ou um pedido de desculpas, mas ainda não retornou. O texto será atualizado se houver retorno.

Confira a carta na íntegra abaixo: