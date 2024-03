Show do Arcade Fire no Lolla livra seu líder do calabouço do cancelamento

Depois de sete anos sem pisar no Brasil, a banda canadense Arcade Fire se apresentou no Lollapalooza com a missão de entregar mais do que um ótimo show, mas de conseguir sair do calabouço do cancelamento, já que seu guitarrista e vocalista, Win Butler, fora acusado de cometer crimes sexuais contra quatro pessoas — o que ele negou e foi apoiado pela esposa, também vocalista da banda, Régine Chassagne.

Com seu excelente repertório e uma banda coesa e que entrega musicalmente as complexas músicas gravadas em estúdio, a tarefa estava quase cumprida logo na largada. O público que lotou a pista acompanhava cada gesto de Butler e Chassagne copiando coreografias com as mãos e cantando as letras das músicas.

Butler sabia que precisava caprichar no carisma e não economizou. Desceu do palco com a guitarra e largou no meio dos fãs - apuramos que a guitarra foi posteriormente recuperada pela equipe da banda, numa atitude nada rock 'n' roll, diga-se.

Aos ouvidos atentos, a percurssão chamava a atenção por uma brasilidade extra. Foi quando pudemos ver num close dado no telão a brasileira Sylvanni Sivuca no palco, tocando junto com a banda. Mais um ponto para Butler e sua turma. Sivuca é uma das maiores percussionistas do Brasil, e integra a banda fixa do rapper Emicida.

Arcade Fire se apresentou no Lollapalloza 2024 Imagem: Marcelo Justo/UOL

O show abriu com hit recente, "Age of Anxiety", uma letra que traduz o espírito do tempo e certamente a angústia vivida por Butler — que foi massacrado nas redes sociais nos últimos anos.

Mas a sequência de hits ("Reflektor", "Afterlife", "The Lightning I", "The Suburbs", "Unconditional I"), a performance impecável da dupla de ataque Butler e Chassagne e os afagos ao Brasil, com direto a rolar no chão agarrado à bandeira nacional, livraram Butler do tribunal do cancelamento, pelo menos diante do "júri" do Lolla. Para terminar consagrados, veio uma versão bem davidbyrniana de Águas de Março. Aí foi gol de placa.