Mais duas mulheres acusam homem por importunação em elevador: 'Assustador'

Mais duas mulheres, mãe e filha, foram à polícia para relatar que também sofreram importunação sexual pelo empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, em um elevador.

Bandeira Neto foi indiciado pelo caso da nutricionista Larissa Duarte, em Fortaleza, ocorrido há um mês. Na ocasião, câmeras registraram o momento em que ele apalpa as partes íntimas da mulher quando ela sai do elevador —a defesa dele disse não ter tido acesso aos novos depoimentos.

O que aconteceu

Laisa Rodrigues Fernandes, de 42 anos, e a filha dela, Adah Ivna Rodrigues Fernandes, de 24, registraram na sexta-feira, 22, um boletim de ocorrência contra Bandeira Neto. À polícia, elas relataram que também sofreram importunação sexual.

O caso das duas mulheres, segundo o relato, ocorreu em dezembro de 2022 também dentro de um elevador em Fortaleza. Segundo o depoimento das vítimas, elas não registraram o caso na época por não terem conseguido provas contra o suspeito.

Me calei por realmente não saber o que fazer. Não houve flagrante de imagens, era minha palavra contra a dele, e assim passou. Quando surgiu o caso da Larissa, não fiquei surpresa. Era a mesma pessoa que fez isso comigo e a minha mãe.

Adah Ivna Rodrigues

Adah, estudante de psicologia, conta que saiu de uma festa na casa de uma amiga —e que essa amiga teria amizade com a esposa de Bandeira Neto. Assim que o evento terminou, a estudante foi ao elevador do prédio, acompanhada da mãe. Israel e a esposa também entraram no mesmo elevador, segundo relatou.

Em determinado momento senti alguém colocando as mãos por baixo da minha saia. Virei as costas, vi que ele estava com a esposa, e que ela estava no celular. Não acreditei naquela cena. Fiquei em choque, sem reação, foi assustador. Me arrependo de ter deixado passar. Quando entramos no Uber e contei para minha mãe o que tinha acontecido, ela disse que sentiu o homem encostando nas nádegas dela também.

Adah Ivna Rodrigues

Os novos relatos serão investigados pela Delegacia de Defesa da Mulher, em Fortaleza. Bandeira Neto vai responder por crime contra a dignidade sexual, informa a Polícia Civil do Estado do Ceará, em relação ao caso de Larissa. Além do indiciamento no caso da nutricionista, o suspeito também será investigado pelo suposto crime cometido contra mãe e filha.

O inquérito envolvendo a nutricionista Larissa Duarte foi concluído, segundo Gisela Martins, titular da Delegacia de Defesa da Mulher em Fortaleza. O segundo inquérito segue em processo de investigação.

Concluímos as investigações e o inquérito foi finalizado após indícios de autoria e prova de materialidade do crime. Agora, o processo segue para o Judiciário.

Gisela Martins, titular da Delegacia de Defesa da Mulher em Fortaleza

O caso de Larissa

Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito apalpando as nádegas da nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, dentro de um elevador em um prédio comercial em Fortaleza. O crime ocorreu há um mês. Larissa reage, e o homem tenta fugir pela garagem do prédio.

A nutricionista conta que chamou o elevador ainda no térreo do edifício, e que, na sequência, o suspeito entrou junto com ela no equipamento. Ela acionou o botão para o subsolo, onde estava o carro dela — o suspeito não apertou nenhum.

Quando o elevador abriu a porta, ele apalpou minha nádega e correu para fechar a porta do elevador e fugir. Eu achei que estava num lugar seguro.

Larissa

Na hora passa um mix de sentimentos pela cabeça. No primeiro momento fiquei imóvel sem acreditar. Chutei o elevador querendo fazer justiça com as próprias mãos. Tive raiva e tristeza. Chorei e pedi socorro.

Larissa

O que diz a defesa

Sobre os novos casos, a defesa de Bandeira Neto diz não ter tido acesso aos depoimentos e nem acesso aos autos do novo procedimento.

Os advogados de Bandeira Neto destacam que ele não tem antecedentes criminais e que declara "profundo arrependimento e desejo de se retratar perante a vítima [Larissa]" pelo fato ocorrido.

A defesa afirma que Bandeira Neto tem sido alvo de uma "campanha de linchamento virtual com ameaças contra si e sua família, além da abertura de perfis fakes com suas fotos".