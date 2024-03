'Se sente muito superior', diz MC Bin Laden sobre Beatriz no BBB 24

Beatriz foi alvo do papo entre Giovanna, Leidy e MC Bin Laden no BBB 24. Para os brothers, a atriz é 'soberba' e 'egoísta'.

O que aconteceu

Giovanna, Leidy e MC Bin Laden analisaram as últimas atitudes de Beatriz na casa.

MC Bin Laden: "Eu vejo soberba. Ela se sente muito superior aqui dentro, e eu não via isso antigamente. Eu falava com a Bia papo de vida mesmo, história de vida. (...) Aí quando ela ganhou o líder, ela nem falava comigo. Depois, na semana seguinte, quando ela não ganhou, ela veio puxar papo"

Leidy: "Nunca me incomodei com a Bia fazendo propaganda, real. Assim como eu nunca me incomodei com o Davi cantando. Eu vi que isso era dela desde o primeiro dia, ela é tagarela pra c*ralho mesmo, nunca me incomodei. Eu via as pessoas super incomodadas. Até hoje não me incomoda"

MC Bin Laden: "Às vezes me incomoda quando eu tô comendo"

Giovanna: "É, amiga. Às vezes você só quer ficar de boa e tem gente gritando no seu ouvido"

MC Bin Laden: "É questão de falar só um: 'Licença'. Às vezes é só questão de humildade mesmo. Mas fazer o que, tem que aguentar isso porque é a convivência"

Giovanna: "Mas é o que eu falei: ela é egoísta. É tudo sempre ela, é o momento dela, ela quer fazer, ela quer isso, ela quer aquilo. Ela não se importa com o que os outros querem, os outros precisam, o momento de cada um. É sempre pra ela"

Leidy: 'Acho falta de respeito ali na hora do Tadeu. E uma coisa que eu percebi falando com a Fernanda: todos os cantores, ela pede pra cantar a música do Xande de Pilares. Porque ela tirou como música dela"

