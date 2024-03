'Saiu da Xepa, hein pai', diz Ivete sobre beijo de Bin e Giovanna

Com Ivete Sangalo no comando da festa do BBB 24 (Globo), Bin e Giovanna tiveram 'remember'. O ex-casal deu beijo com um incentivo da cantora.

O que aconteceu

A cantora entrou no assunto 'pegação' com os brothers durante a festa e deu um empurrãozinho para Bin e a Líder Giovanna se beijarem.

"Só um bitoquinho? Será que ela vai querer?", instigou a cantora.

"Um selinho?", respondeu Giovanna.

"A hora é agora que aquela tá lhe esperando, aquele chocolate...", brincou a cantora com Bin.

"Um selinho não, fique à vontade, vá Giovanna", respondeu Ivete para a Líder.

Quando Bin e Giovanna se aproximaram para dar um selinho a cantora interveio.

"Calma, calma, calma, assim não. Não é criança, vocês não são crianças, essas línguas já se encontraram", disparou Ivete.

Em seguida disse a Bin: "Faz teu nome".

Então, Giovanna e Bin protagonizaram um beijão e a cantora puxou a música "Céu da Boca."

