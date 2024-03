Rita Cadillac, tango fetichista: como é o 'Oscar' do mercado erótico

Lado a lado com o trânsito caótico da zona leste de São Paulo no horário de pico, uma fila de pessoas em trajes de gala que incluía estrelas do segmento erótico, como Rita Cadillac, se organizava para entrar no salão de festas do Parque São Jorge. Depois da fila, um tapete vermelho com backdrop e repórteres aguardava os finalistas e convidados da oitava edição do Prêmio Mercado Erótico Sensual e Bem-Estar Íntimo.

Edição especial: 70 anos

Essa era uma edição especial, que comemorava os 70 anos de existência do segmento no mundo e os 50 desde a invenção do primeiro vibrador moderno. A premiação foi criada em 2016 por Paula Aguiar. O objetivo é reconhecer o trabalho de empresas e pessoas que atuam no ramo adulto, das lojas de lingerie aos atores.

A cerimônia é fechada para 600 convidados, finalistas e alguns curiosos que podem comprar um convite para prestigiar.

O glamour começa pela entrada na rua. Estrelas do segmento e convidados param em um backdrop para entrevistas e cliques do fotógrafo oficial. Os looks são dignos de Oscar: vão desde os clássicos vestidos pretos aos tecidos esvoaçantes e brilhantes. Outros ainda fazem jus à temática do evento e misturam vestidos rodados e luxuosos a máscaras de coelho ou vestem longos de látex.

O bar é decorado com pétalas de rosas, velas, espelhos e adereços que remetem ao burlesco. Neste espaço, há uma linha do tempo impressa em um dos backdrops que explica cada ponto importante dos 70 anos do mercado adulto no mundo. Mais tarde, essas explicações são recitadas pelos apresentadores entre as entregas dos prêmios.

A celebração acontece no salão principal do espaço e os convidados são acomodados em suas mesas. Drinks e canapés são servidos. Em cima da mesa, um envelope vermelho guarda o convite VIP para a afterparty, como no Oscar norte-americano.

O evento é dividido em seis blocos: cinco de premiações e um de homenagens. Cada um deles é intercalado por um show diferente. Na abertura, dançarinas burlescas ao som de um violinista encantam a plateia. Nos intervalos, as atrações vão de tango fetichista a encenação do clipe "Lady Marmalade", de Christina Aguilera.

O momento apoteótico da noite fica para o final, com a revelação do melhor sex shop do Brasil. É equivalente à categoria de Melhor Filme do Oscar da indústria cinematográfica. O final é de união. Depois que os donos da melhor loja brasileira recebem o prêmio, todos sobem ao palco em uma grande festa. Uns celebrando aos outros.

Evento com atrações que vão de tango fetichista a encenação do clipe "Lady Marmalade", de Christina Aguilera. Imagem: Divulgação

Como funciona a premiação?

Os vencedores são eleitos por voto popular, com exceção de três categorias avaliadas por um júri técnico: Melhor Formação Profissional, Melhor Fábrica e Profissional do Ano. A votação dos demais prêmios é feita pela internet. Neste ano, começou no dia 20 de fevereiro e terminou em 1º de março.

Algumas categorias novas surgiram em 2024, para contemplar os avanços da indústria e seus criadores. São elas: Melhor Podcast, Destaque Fetiche e Entretenimento Adulto, que reconhece plataformas e criadores de conteúdo.