Mais que galã de novela, Xamã prova no Lolla que sabe colocar fogo num show

Quem vê o Damião, um dos grandes personagens de "Renascer", pode achar que ele é interpretado por mais um jovem ator que está com a carreira sendo impulsionada por uma novela da Globo. Na verdade, ali está Xamã, um competente rapper de 34 anos nascido no Rio de Janeiro e com quatro discos na carreira.

Xamã é um rapper que deixa aflorar o lado romântico e sensível quando quer. Em outros momentos, é assumidamente lascivo. E, quando quer, sabe colocar fogo em um show.

Lollapalooza Brasil 2024: Xamã se apresentou no 2º dia do evento Imagem: Mariana Pekin/UOL

O rapper/ator é dono de músicas que têm nomes como "Quando a Gente Ama" (que acabou de ganhar um clipe), que esteve presente em apresentação neste sábado no Lollapalooza.

Xamã fez um show em que passou pelo rap e pelo r&b, bem atual, antenado com o que fazem muitos de seus pares nos EUA. Visualmente foi um espetáculo que chamou a atenção, com alguns dos músicos da banda vestindo balaclavas.

Lollapalooza Brasil 2024: Xamã se apresentou no Palco Budweiser Imagem: Mariana Pekin/UOL

Ele abriu o show com "Um Drink no Inferno", em que canta "Sou negro gato vagabundo / Sou Solidão". Teve ainda alguns trechos de funk, como "Rap da Felicidade". "Malvadão 3" trouxe Xamã de volta para o rap, com alguns riffs de guitarra.

Em "Era uma Vez" e "Touro", ele mostra que tem uma voz de respeito. Quando ele chama Major RD ao palco, é a vez de "Só Rock", com um grave tão alto que deve ter sido ouvido do outro lado da Dutra. Em seguida, com Leall, veio "O Crime e a Música". Era Xamã abrindo espaço para quem está no corre ao seu lado.

E então veio o momento mais inusitado: Xamã desceu para dançar e pular no meio do público em "Cachorrada", faixa de Leall. Um ator da Globo pulando no meio do público do Lollapalooza. Só isso.

Ainda fez um excelente freestyle com Major RD, sob as bases de "The Next Episode", do Dr. Dre.

Em uma hora de show, Xamã mostrou que é (bem) mais do que um galã de novela.