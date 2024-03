Programação Lollapalooza 2024: veja o line-up e horários deste sábado

O Lollapalooza Brasil 2024 chega ao seu segundo dia neste sábado (23). Como de praxe, a programação inclui shows de grandes estrelas do Brasil e do exterior, que representam diferentes gêneros musicais.

Principais shows

Na lista de apresentações internacionais do dia, destaque para Kings of Leon e Thirty Seconds to Mars, no palco Budweiser, Hozier e Limp Bizkit, que se apresentam no palco Samsung Galaxy. Na sequência, está um dos shows brasileiros mais esperados: Titãs. A banda faz o último show da turnê de reencontro, após 30 anos sem apresentações.

A lista de brasileiros ainda inclui nomes como Xamã, Kevin O Chris, Manu Gavassi e Tulipa Ruiz.

Como assistir pela TV

É possível assistir aos shows ao vivo e sem sair de casa por meio dos canais Multishow e Bis, da TV por assinatura. No streaming, o Globoplay transmite a programação completa, e a TV Globo exibirá os melhores momentos do festival na madrugada deste domingo.

Programação Lollapalooza sábado (23):

Palco Budweiser

Vencedor "Temos Vagas" 89 FM (12h00 às 12h30)

Tulipa Ruiz (13h05 às 13h50)

BK (14h35 às 15h30)

Jessie Reyez (16h40 às 17h40)

Thirty Seconds to Mars (18h50 às 19h50)

Kings of Leon (21h00 às 22h30)

Palco Samsung Galaxy

Supla (12h30 às 13h05)

MC Luanna (13h50 às 14h35)

Xamã (15h35 às 16h35)

Hozier (17h45 às 18h45)

Limp Bizkit (19h55 às 20h55)

Titãs Encontro (22h35 às 00h20)

Palco Alternativo

Stop Play Moon (12h00 às 12h30)

Day Limns (13h05 às 13h50)

Manu Gavassi (14h35 às 15h30)

Pierce The Veil (16h40 às 17h40)

Kevin O Chris (18h50 às 19h50)

King Gizzard & The Lizard Wizard (21h15 às 22h15)

Palco Perry's By Johnnie Walker