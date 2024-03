Quem é Nizam, ex-BBB 24 que foi com Letícia Spiller ao Lollapalooza

Letícia Spiller chegou ao Lollapalooza, na cidade de São Paulo, na noite de sexta-feira (22) acompanhada pelo ex-BBB Nizam. O rumor de um affair entre eles existia desde que a atriz comentou em uma foto de cueca do ex-participante.

Saiba mais sobre Nizam

Hobbies. Basquete é um hobby, assim como o futebol com os amigos. Curte baladas e festas e diz ser extrovertido. Ele apontou a fidelidade, a justiça e a verdade entre suas qualidades.

Muitas línguas. Aos 21 anos, começou a trabalhar em cruzeiros internacionais e fala três idiomas.

Ele relatou assalto e morte do pai após retorno ao Brasil. De volta ao país em 2022, participante disse que passou por momentos difíceis nos últimos anos, como a morte do pai e um assalto à própria casa.

Filho de libaneses, Nizam nasceu em São Paulo. Chegou a ser atleta federado de Natação e Basquete e, durante a infância, montava a cavalo. Ingressou no curso de Relações Internacionais, depois migrou para Comércio Exterior, mas não se formou.

No BBB 24, Nizam foi o quarto eliminado.

No programa, ele revelou ter sofrido um infarto durante a pandemia.

A passagem dele pela casa ficou marcada por estar presente no Quarto do Líder na conversa sobre o corpo de algumas participantes e por tretas com Davi.

